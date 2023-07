18. Juli 1968: Im Züricher Kunsthaus wird die erste Gesamtausstellung des grafischen Werkes von Pablo Picasso gezeigt

Unter Dienstag, 18. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1658: Nach dem Tod seines bereits zum König von Ungarn und Böhmen gekrönten Bruders Ferdinand IV. wird Leopold I. Kaiser.

1708: Der Führer des 1707 ausgebrochenen Aufstands der Don-Kosaken, Kondrati Afanasjewitsch Bulawin, wird von Russen ermordet. Den Truppen von Zar Peter I., dem Großen, gelingt es daraufhin, den Aufstand 1709 endgültig niederzuwerfen.

1848: Als Stellvertreter seines Neffen Kaiser Ferdinand I. setzt Erzherzog Johann ein neues österreichisches Ministerium unter Baron Johann Philipp von Wessenberg ein. (Es löst das am 8. Juli entlassene Ministerium Pillersdorf ab).

1848: Ein Aufstand der Bürgerwehr in Wiesbaden wird von (in Mainz stationierten) Reichstruppen niedergeschlagen.

1908: In Mailand beginnt der italienische Restaurator Luigi Cavenaghi mit der Restaurierung des "Abendmahl"-Freskos von Leonardo da Vinci.

1918: An der Westfront beginnt an Aisne und Marne die Gegenoffensive der Alliierten unter dem Kommando von General Ferdinand Foch. In der Champagne werden die Deutschen auf einer Frontbreite von 45 Kilometer zurückgeschlagen.

1928: Die Pyrenäenbahn von Pau nach Saragossa, die erste direkte Eisenbahnverbindung zwischen Frankreich und Spanien, wird in Betrieb genommen.

1933: Der Unternehmer Fritz Thyssen wird von den NSDAP-Gauleitern in Essen, Düsseldorf sowie Süd- und Nord-Westfalen als oberste staatliche Autorität im Bereich der Wirtschaftspolitik im Ruhrgebiet anerkannt.

1948: Die Arabische Liga nimmt in Kairo die Beschlüsse des UNO-Sicherheitsrates an, der Waffenstillstand mit Israel tritt in Kraft.

1953: In Hannover findet das erste Soldatentreffen nach Kriegsende statt. 15.000 ehemalige Wehrmachtsoldaten und Angehörige der Waffen-SS nehmen daran teil.

1968: Die tschechoslowakische KP-Führung unter Alexander Dubček hält in einem Antwortschreiben auf den warnenden Brief der Parteichefs der UdSSR, Polens, der DDR, Ungarns und Bulgariens an der Fortsetzung ihres Reformkurses fest.

1968: Im Züricher Kunsthaus wird die erste Gesamtausstellung des grafischen Werkes von Pablo Picasso gezeigt.

1968: Mitten im Hochsommer führen starke Schneefälle in den Alpen zu winterlichen Verhältnissen. Auf der Zugspitze wird der Skibetrieb wieder aufgenommen.

1978: Im sudanesischen Khartum findet das 15. Gipfeltreffen der Organisation Afrikanischer Einheit (OAU) mit Teilnehmern aus 33 Staaten statt.

1988: Das Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR entscheidet, dass das mehrheitlich von Armeniern bewohnte autonome Gebiet Nagorny (Berg) Karabach bei Aserbaidschan bleibt. Die Parteiführung von Armenien billigt diesen Beschluss.

1993: In Japan büßen die durch Spaltung geschwächten regierenden Liberaldemokraten bei Parlamentswahlen ihre absolute Mehrheit ein, die sie seit 1955 ununterbrochen innehatten.

1998: Südafrikas Präsident Nelson Mandela heiratet an seinem 80. Geburtstag die 52-jährige Graca Machel, Witwe des Ex-Präsidenten von Mosambik.

2003: Der britische Regierungsberater und ehemalige UNO-Waffeninspektor David Kelly nimmt sich das Leben. Er hatte einem BBC-Journalisten Informationen über den fragwürdigen Umgang der Regierung mit Geheimdienstmaterial zum irakischen Waffenpotenzial gegeben.



Geburtstage: Hermann von Reichenau ("Hermann der Lahme"), dt. Gelehrter, Dichter, Komponist (1013-1054); Hendrik A. Lorentz, niederld. Physiker; Nobelpreis 1902 (1853-1928); Eric Pohlmann, öst. Schauspieler (1913-1979); Red Skelton, US-Komiker (1913-1997); Hans Czermak, öst. Kinderarzt (1913-1989); Nelson Mandela, südafr. Staatsmann (1918-2013); Jean Yanne, frz. Schauspieler (1933-2003); Paul Verhoeven, niederl. Filmregisseur (1938); Hartmut Michel, dt. Biochemiker; Nobelpreis 1988 (1948); Marc Girardelli, ehem. luxemb.-öst. Skirennläufer (1963).

Todestage: Emanuel Leutze, US-Maler dt. Herkunft (1816-1868); Carl Edler von Zeska, öst. Theaterschauspieler dt. Herkunft; k.k. Hofschauspieler (1862-1938); Henri Farman, frz. Flugpionier/Konstrukteur (1874-1958); Marie Alexandra Victoria von Edinburgh, letzte Königin von Rumänien 1914-1927 (1875-1938); Corneille Heymans, belg. Physiologe; Nobelpreis 1938 (1892-1968); Jean Negulesco, US-Filmregisseur (1900-1993); Burton Richter, US-Physiker, Nobelpreis 1976 (1931-2018).

Namenstage: Friedrich, Arnold, Rosina, Arnulf, Maternus, Answer, Bruno, Berta, Justa, Rufina, Ulf.