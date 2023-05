18. Mai 2003: Die Slowaken stimmen mit 92,46 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union

Unter Donnerstag, 18. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1643: Für ihren minderjährigen Sohn Ludwig XIV. übernimmt in Frankreich nach dem Tod von Ludwig XIII. die Königinwitwe, die spanische Habsburgerin Anna von Österreich (Anne d'Autriche), offiziell die Regentschaft.

1908: Nach Studentenprotesten gegen den papstkritischen Kirchenrechtslehrer Ludwig Wahrmund wird die Innsbrucker Universität vorübergehend geschlossen. Wahrmund wandte sich gegen die Anti-Modernismus-Enzyklika von Pius X.

1928: In Berlin wird die deutsche Fassung des Films "Anna Karenina" nach Tolstoi mit Greta Garbo in der Titelrolle uraufgeführt.

1953: Das österreichische Krebsforschungsinstitut wird gegründet.

1953: Als erste Frau der Welt fliegt die Amerikanerin Jacqueline Cochran schneller als der Schall.

1978: Belgien und Frankreich beginnen eine militärische Operation zur Rettung von rund 2.000 Weißen in der Bergwerksstadt Kolwesi in Zaire.

1883: SPÖ und FPÖ bilden eine Koalition unter Bundeskanzler Fred Sinowatz.

1988: Die Sowjetunion erhebt Einwände gegen einen österreichischen EG-Beitritt.

1993: Volksabstimmung in Dänemark: 56,8 Prozent Ja-Stimmen für den EU-Vertrag von Maastricht (mit Ausnahmeregelungen).

2003: Die Slowaken stimmen mit 92,46 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union.

2003: Beim Selbstmordanschlag eines palästinensischen Extremisten auf einen Linienbus in Jerusalem werden sieben Israelis mit in den Tod gerissen.

2003: In Linz wird das neue Kunstmuseum "Lentos" von Bundespräsident Thomas Klestil eröffnet.

2018: Harald Mahrer ist neuer Chef der Wirtschaftskammer Österreich und hat den Präsidentensessel von Christoph Leitl bei einer Sitzung des Wirtschaftsparlaments offiziell übernommen.



Geburtstage: Nikolaus II., Zar von Russland (1868-1918); Walter Gropius, dt.-US-Architekt (1883-1969); Perry Como, US-Entertainer und Sänger (1913-2001); Charles Trenet, frz. Chansonier (1913-2001); Klaus Hirtner, öst. Kabarettist (1958-1995); Thomas Sykora, öst. Skirennfahrer (1968).

Todestage: Heinrich Albertz, dt. ev. Theologe, Politiker (1915-1993); Pierre-Gilles de Gennes, frz. Physiker; Nobelpreis 1991 (1932-2008).

Namenstage: Erich, Felix, Johannes, Erika, Burkhard, Uborius, Venantius, Alexandra, Sandra, Alice, Claudia.