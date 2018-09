18. September 1973: Die BRD und die DDR werden gemeinsam mit den Bahamas in die Vereinten Nationen aufgenommen.

Unter Dienstag, 18. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1683: Türkenbelagerung: Herzog Karl V. von Lothringen (mit dem kaiserlichen Heer und den Reichstruppen) und König Johann III. Sobieski (mit seinen polnischen Einheiten) brechen zur Verfolgung der Türken auf.

1793: Grundsteinlegung für den Bau des Capitols durch Präsident George Washington.

1848: "Pöbelaufstand" in Frankfurt, der von österreichischen und preußischen Truppen niedergeschlagen wird.

1973: Die BRD und die DDR werden gemeinsam mit den Bahamas in die Vereinten Nationen aufgenommen.

2003: Bei einer Nachwahl verliert die britische Labour Party den Londoner Wahlkreis Brent East, bis dahin eine ihrer sichersten Hochburgen, an die Liberaldemokraten.

2013: Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki erliegt im Alter von 93 Jahren seiner Krebserkrankung. Der gebürtige Pole erreichte durch die Literatursendung "Das literarische Quartett" eine enorme Popularität im deutschen Sprachraum.



Geburtstage: Trajan, röm. Kaiser (53-117); Julius Hirschberg, dt. Arzt (1843-1925); Paul Vialar, frz. Schriftsteller (1898-1996); Mark Shuttleworth, südafr. Unternehmer, 2. Weltraumtourist (1973).

Todestage: Leonhard Euler, schweiz. Mathematiker (1707-1783); Olaf Gulbransson, norw. Maler u. Zeichner (1873-1958); Mary Wigman, dt. Tänzerin (1886-1973); Rudolf Nebel, dt. Raketenforscher (1894-1978); Friedrich Heer, öst. Schriftst./Historiker (1916-1983); Marcel Reich-Ranicki, poln.-deutscher Literaturkritiker (1920-2013); Mauricio Kagel, argent. Komponist (1931-2008).

Namenstage: Lambert, Reinfried, Josef, Rechard, Titus, Landpert, Richardis, Thomas, Corona, Balthasar, Irene.

Quelle: SN