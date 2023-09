18. September 2013: Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki erliegt im Alter von 93 Jahren seiner Krebserkrankung

Unter Montag, 18. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1683: Türkenbelagerung: Herzog Karl V. von Lothringen (mit dem kaiserlichen Heer und den Reichstruppen) und König Johann III. Sobieski (mit seinen polnischen Einheiten) brechen zur Verfolgung der Türken auf.

1793: Grundsteinlegung für den Bau des Capitols durch Präsident George Washington.

1848: "Pöbelaufstand" in Frankfurt, der von österreichischen und preußischen Truppen niedergeschlagen wird.

1973: Die BRD und die DDR werden gemeinsam mit den Bahamas in die Vereinten Nationen aufgenommen.

2003: Bei einer Nachwahl verliert die britische Labour Party den Londoner Wahlkreis Brent East, bis dahin eine ihrer sichersten Hochburgen, an die Liberaldemokraten.

2013: Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki erliegt im Alter von 93 Jahren seiner Krebserkrankung. Der gebürtige Pole erreichte durch die Literatursendung "Das literarische Quartett" eine enorme Popularität im deutschen Sprachraum.

2018: Zu diesem Zeitpunkt überraschend, erklärt Christian Kern seinen Rückzug von der SPÖ-Spitze. Erst eine Woche davor hatte sich der Altkanzler von den Gremien seiner Partei noch als Kandidat für den Parteivorsitz vorschlagen lassen. Nunmehr kündigt er an, sich um die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten bei der EU-Wahl bemühen zu wollen.



Geburtstage: Trajan, röm. Kaiser (53-117); Julius Hirschberg, dt. Arzt (1843-1925); Paul Vialar, frz. Schriftsteller (1898-1996); Mark Shuttleworth, südafr. Unternehmer, 2. Weltraumtourist (1973).

Todestage: Leonhard Euler, schweiz. Mathematiker (1707-1783); Olaf Gulbransson, norw. Maler und Zeichner (1873-1958); Mary Wigman, dt. Tänzerin (1886-1973); Rudolf Nebel, dt. Raketenforscher (1894-1978); Friedrich Heer, öst. Schriftsteller/Historiker (1916-1983); Marcel Reich-Ranicki, poln.-deutscher Literaturkritiker (1920-2013); Mauricio Kagel, argent. Komponist (1931-2008); Hans Landesmann, öst. Musikmanager (1932-2013); Ken Norton, US-Boxer (1943-2013).

Namenstage: Lambert, Reinfried, Josef, Rechard, Titus, Landpert, Richardis, Thomas, Corona, Balthasar, Irene.