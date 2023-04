19. April 1998: Bundespräsident Thomas Klestil wird mit 63,5 Prozent der Stimmen für ein zweites sechsjähriges Mandat im Amt bestätigt

Unter Mittwoch, 19. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1713: Kaiser Karl VI. verfügt in der "Pragmatischen Sanktion" die Unteilbarkeit der habsburgischen Länder. Bei Fehlen männlicher Erben sind weibliche Nachkommen erbberechtigt.

1783: Der US-Kongress gibt das Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bekannt.

1928: Japanische Truppen besetzen die chinesische Küstenprovinz Shandong (Schantung).

1943: Beginn des jüdischen Aufstandes im Warschauer Ghetto.

1978: Der israelische Politiker Yitzhak Navon wird zum fünften Präsidenten des Staates Israel gewählt (bis 1983).

1993: Sicherheitskräfte setzen zum Sturm auf eine Ranch bei Waco (US-Bundesstaat Texas) an, in der sich die sogenannte Davidianer-Sekte seit sieben Wochen verschanzt hat. Das Anwesen wird auf den Befehl des Sektenführers David Koresh in Brand gesteckt. 78 Menschen finden in den Flammen den Tod.

1998: Bundespräsident Thomas Klestil wird mit 63,5 Prozent der Stimmen für ein zweites sechsjähriges Mandat im Amt bestätigt. Es ist dies die vierte Wiederwahl eines Präsidenten in der Zweiten Republik nach jener von Adolf Schärf (1963), Franz Jonas (1971) und Rudolf Kirchschläger (1980). Klestils Gegenkandidaten waren die evangelische Superintendentin Gertraud Knoll (13,5 Prozent), die aus der FPÖ ausgetretene Gründerin des Liberalen Forums Heide Schmidt (11,1), der Bauunternehmer Richard Lugner (9,9) und Karl Walter Nowak (2,0 Prozent). Die SPÖ hatte keinen Kandidaten nominiert.

2008: Drei Rumänen, die sich als falsche Polizisten getarnt haben, geraten auf einem Parkplatz der Wiener Außenring-Schnellstraße in eine Polizeikontrolle, bei der die Beamten auf die Männer feuern. Ein Rumäne wird getötet.

2013: Fünf Jahre nach der Unabhängigkeit des Kosovo einigen sich Serbien und seine ehemalige Provinz über den Status der serbischen Volksgruppe im Nordkosovo. Das macht den Weg frei für eine EU-Annäherung Serbiens und des Kosovo.



Geburtstage: Ferdinand I., Kaiser v. Österreich (1793-1873); Richard Edler von Mises, öst. Mathematiker (1883-1953); Getúlio Vargas, bras. Politiker (1883-1954); Oswald Menghin, öst. Historiker, Prähistoriker; 1935-1936 Rektor der Universität Wien, 1938 Unterrichtsminister (1888-1973); Alexis Korner, brit. Rockmusiker (1928-1984); Jayne Mansfield, US-Schauspielerin (1933-1967); Claus Theo Gärtner, dt. Schauspieler (1943); Ulli Philipp, öst. Schauspielerin (1943); Ashley Judd, US-Schauspielerin (1968); James Franco, US-Schauspieler (1978).

Todestage: Paolo Veronese, ital. Maler (1528-1588); Hans Kelsen, öst. Rechtswissenschafter, "Schöpfer der österreichischen Verfassung" (1881-1973); Horst Wolfram Geißler, dt. Schriftsteller (1893-1983); Jerzy Andrzejewski, poln. Schriftsteller (1909-1983); Octavio Paz, mexikan. Schriftsteller; Nobelpreis 1990 (1914-1998); Allen "Al" Neuharth, US-Zeitungsgründer (1924-2013); Klaus Michael Meyer-Abich, dt. Philosoph (1936-2018); David Koresh (eigtl. Vernon Wayne Howell) US-Sektengründer; "Davidianer" (1959-1993).

Namenstage: Leo, Gerold, Werner, Emma, Kreszentia, Friedrich, Arminia, Kuno, Jutta, Timon.