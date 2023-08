19. August 1978: Mehr als 370 Tote bei einem Brandanschlag auf ein Kino in Abadan im Iran

Unter Samstag, 19. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: Ein Bericht in der New Yorker Zeitung „Herald“ über angebliche Goldfunde löst den „California Gold Rush“ aus.

1493: Nach dem Tod von Kaiser Friedrich III. übernimmt dessen Sohn Maximilian I. die Herrschaft im Reich.

1933: Auf einer Führertagung von SA, SS und Stahlhelm, in Bad Godesberg, bekräftigt NSDAP-Führer und Reichskanzler Adolf Hitler die militärische Präferenz der Reichswehr und lehnt jede "Germanisierung" fremder Rassen ab.

1953: Großbritannien verzichtet auf die Bezahlung der Besatzungskosten durch Österreich.

1953: Der iranische Ministerpräsident Mossadegh wird gestürzt, Schah Mohammed Reza Pahlevi kann zurückkehren.

1978: Mehr als 370 Tote bei einem Brandanschlag auf ein Kino in Abadan im Iran.

1993: Der 24-jährige Klagenfurter Karl-Heinz Grasser wird FPÖ-Generalsekretär.

2003: Bei einem Anschlag auf die UNO-Zentrale in Bagdad werden 22 Menschen getötet, unter ihnen der Sonderbeauftragte Sérgio Vieira de Mello. (Der 55-jährige Brasilianer war u.a. UNO-Menschenrechts-Hochkommissar gewesen und hatte Osttimor in die Unabhängigkeit geführt.)



Geburtstage: Iñigo López de Mendoza, Marqués des Santillana, span. Dichter und Humanist (1398-1458); Marie Jeanne Bécu, Gräfin du Barry, Mätresse Ludwigs XV. (1743-1793); James Nasmyth, schott. Ingenieur (1808-1890); Gabrielle (Coco) Chanel, frz. Modeschöpferin (1883-1971); Jimmy Rowles, US-Jazzmusiker (1918-1996); Johann Christoph Allmayer-Beck, öst. Historiker (1918-2017); Barbara Bronnen (eigtl. Bronner), dt.-öst. Schriftstellerin und Journalistin (1938-2019); Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen (1973).

Todestage: Friedrich III., dt. Kaiser (1415-1493); Balthasar Neumann, dt. Barockbaumeister (1687-1753); Hermann Withalm, öst. Politiker (1912-2003); Hellmut Andics, öst. Journalist und Historiker (1922-1998); Sérgio Vieira de Mello, bras. Diplomat und UNO-Spitzenbeamter (1948-2003).

Namenstage: Johann, Sebald, Jean, Caritas, Ludwig, Bertulf, Emilia, Arnulf, Sigbert, Reinlinde, Leo, Marion.