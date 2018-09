19. September 1888: Im belgischen Heilbad Spa findet der erste europäische Schönheitswettbewerb statt. 21 der 350 Bewerberinnen erreichen das Finale.

Unter Mittwoch, 19. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1668: Kaiser Leopold I. lässt das im ganzen Deutschen Reich weit verbreitete Duellwesen verbieten.

1783: In Frankreich steigt vor einer riesigen Menschenmenge der erste Heißluftballon ("Montgolfière") der Brüder Jacques- Étienne und Joseph-Michel de Montgolfier mit "Besatzung" - einem Schaf, einer Ente und einem Huhn - auf. Der Start erfolgt in Anwesenheit von König Ludwig XVI. vor dem Schloss von Versailles. Die drei Luftfahrtpioniere überstehen den Flug über zwei Kilometer unbeschadet.

1888: Im belgischen Heilbad Spa findet der erste europäische Schönheitswettbewerb statt. 21 der 350 Bewerberinnen erreichen das Finale, wo eine ausschließlich männliche Jury sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit kürt. Erste Gewinnerin des Bewerbes wird Marthe Soucaret (n. a. A. Bertha S.) aus Guadeloupe.

1893: Als erstes Land gewährt die britische Kolonie Neuseeland Frauen das Wahlrecht.

1908: Uraufführung von Gustav Mahlers 7. Symphonie in Prag.

1918: In Wien trifft die Antwort von US-Präsident Woodrow Wilson auf die Friedensnote von Kaiser Karl I. vom 14. September ein. Wilson verweist auf seine "14 Punkte", insbesondere das Selbstbestimmungsrecht der Völker, als Grundlage für eine Friedensordnung.

1918: Englische Truppen durchbrechen zwischen Jaffa und Haifa die deutsch-türkische Front in Palästina.

1928: Der erste Mickey-Mouse-Film von Walt Disney, "Steamboat Willie", wird in New York uraufgeführt.

1968: Der tschechoslowakische Außenminister Jiri Hájek tritt unter sowjetischem Druck zurück.

1983: Die USA greifen zum Schutz der Soldaten ihrer Friedenstruppe erstmals in die Kämpfe im Libanon ein.

1988: Der Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner tritt zurück. Sein Nachfolger wird Peter Ambrozy.

2003: Die afghanische Regierung des Präsidenten Hamid Karzai erlässt ein Gesetz über die Gründung von politischen Parteien.



Geburtstage: Giuseppe Saragat, ital. Politiker (1898-1988); Hermann Juch, öst. Theaterdirektor (1908-1995); Mika Waltari, finn. Schriftsteller (1908-1979); Victor Frederick Weisskopf, US/öst. Atomphysiker (1908-2002); Ferdinand (Ferry) Porsche jun., öst. Automobilkonstrukteur und -fabrikant (1909-1998); Adam West, US-Schauspieler ("Batman") (1928-2017); Willi Tremper, dt. Schriftsteller (1928-1998); Bruno Dallansky, öst. Schauspieler (1928-2008); Jeremy Irons, brit. Schauspieler (1948).

Todestage: Mary Wigman, dt. Tänzerin/Choreographin (1886-1973); Bruno Pittermann, öst. Politiker (1905-1983); Wolfgang Kraus, öst. Schriftsteller/Publizist (1924-1998); Frank Lowe, US-Jazzsaxophonist (1943-2003).

Namenstage: Berthold, Arnulf, Wilma, Januaris, Wilhelmine, Siegwald, Sidonia, Igor, Albert, Michael, Lucia.

Quelle: SN