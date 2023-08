2. August 1993: Die ÖVP übersiedelt vom Palais Todesco in ein Bürohaus in der Nähe des Rathauses

Unter Mittwoch, 2. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1718: Kaiser Karl VI. geht mit Briten, Franzosen und Niederländern die Londoner Quadrupelallianz zur Eindämmung der spanischen Expansion in Italien ein.

1918: In Frankreich räumen die deutschen Truppen den Marnebogen mit der Stadt Soissons.

1918: In Albanien erreichen die österreichisch-ungarischen Truppen die Stadt Berat.

1943: Im Vernichtungslager Treblinka kommt es zu einer Revolte von etwa 1.000 Häftlingen, die blutig niedergeschlagen wird.

1973: Auf der Insel Man verursachen drei Burschen einen Großbrand in einem Ferienzentrum, der 49 Tote fordert.

1993: Die ÖVP übersiedelt vom Palais Todesco in ein Bürohaus in der Nähe des Rathauses.

2008: Der Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider kehrt nach acht Jahren wieder in die österreichische Bundespolitik zurück und wird neuer Vorsitzender des "Bündnis Zukunft Österreich" (BZÖ).

2018: Apple knackt als erstes Unternehmen weltweit die Marke von einer Billion Dollar (854,99 Mrd. Euro) Börsenwert.



Geburtstage: Leopold Gmelin, dt. Chemiker (1788-1853); Edward A. Freeman, engl. Historiker (1823-1892); Konstantin I., König von Griechenland (1868-1923); Theodor Wolff, dt. Schriftsteller und Publizist (1868-1943); Wladimir Graf d'Ormesson, frz. Diplomat (1888-1973); Shimon Peres, israel. Politiker, 2007-2014 Staatspräsident (1923-2016); Lydia Mischkulnig, öst. Autorin (1963); Stefan Effenberg, dt. Ex-Fußballspieler (1968); Daniele Nardello, ital. Ex-Radrennfahrer (1973); Thomas Stipsits, öst. Kabarettist und Schauspieler (1983).

Todestage: Thomas Gainsborough, engl. Maler (1727-1788); Jean-Pierre Melville, frz. Filmregisseur (1917-1973); Mel Ferrer, US-Schauspieler, Regisseur, Autor, Filmproduzent und Theaterintendant (1917-2008).

Namenstage: Stefan, Eusebius, Portiunkula, Alfons, Elfriede, Gustav, Gundaker, Serena, Adrienne, Rainer, Elias.