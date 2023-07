2. Juli 1948: Das Marshallplan-Abkommen zwischen Österreich und den USA wird in Wien unterzeichnet

Unter Sonntag, 2. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1098: Nach mehrmonatiger Belagerung erobert das Heer des Ersten Kreuzzuges unter Gottfried von Bouillon, Bohemund von Tarent und Raimund IV. von Toulouse die Stadt Antiochia und richtet dort ein Blutbad an.

1798: Napoleons Truppen stürmen die ägyptische Stadt Alexandria und vertreiben die mamelukische Armee.

1853: Russische Truppen rücken in die Donaufürstentümer Moldau und Walachei ein und werfen die liberale und nationale Bewegung der Rumänen nieder.

1918: Heftiges italienisch-österreichisches Seegefecht zwischen kleineren Schiffseinheiten in der nördlichen Adria: Ein italienischer Zerstörer wird in Brand geschossen, ein zweiter schwer beschädigt.

1918: Die USA erkennen den Tschechoslowakischen Nationalrat als provisorische Regierung an.

1918: Der Postverkehr zwischen Deutschland und den USA wird vollständig eingestellt.

1923: Der Völkerbundrat bezeichnet die Präsenz französischer Truppen im Saargebiet (das nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages von 1919 unter französischer Verwaltung steht) als nicht vertragskonform.

1933: Die nach Prag emigrierten SPD-Vorstandsmitglieder erklären sich zur legitimen Parteiführung der deutschen Sozialdemokratie.

1943: General Graf Tadeusz Komorowski, der im Untergrund den Tarnnamen "Bór" (Wald) führt, wird Oberbefehlshaber der gegen die nazideutsche Besatzungsmacht kämpfenden polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa).

1948: Das Marshallplan-Abkommen zwischen Österreich und den USA wird in Wien unterzeichnet.

1948: Der Finanzausschuss des Nationalrates billigt den Beitritt Österreichs zum Abkommen von Bretton Woods. Der Beitrag des Landes zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank wurde mit je 50 Millionen Dollar festgesetzt.

1948: Das Schauspiel "Medea" von Franz Theodor Csokor wird vom Wiener Burgtheater in seinem Ausweichquartier Ronacher uraufgeführt.

1953: Der Konservative Joseph Laniel wird nach dem Rücktritt des Radikalen René Mayer französischer Ministerpräsident.

1963: Bei einem Besuch in Ostberlin schlägt der sowjetische Partei- und Regierungschef Nikita Chruschtschow den Westmächten einen Nichtangriffspakt vor.

1973: Österreich wertet den Schilling um 4,3 Prozent auf.

1973: Der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin stattet Österreich auf Einladung von Bundeskanzler Bruno Kreisky einen offiziellen Besuch ab.

1978: Nach Einspruch des ÖVP-dominierten Bundesrates und einem Beharrungsbeschluss des Nationalrates tritt das neue Scheidungsrecht in Kraft. Es ermöglicht die Scheidung unter gewissen Voraussetzungen auch gegen den Willen eines Ehepartners.

1988: Die Deutsche Tennisspielerin Steffi Graf gewinnt zum ersten Mal das Tennisturnier von Wimbledon. Im Finale besiegt sie die US-Amerikanerin Martina Navratilova.

1993: Bei einem Brandanschlag islamischer Fundamentalisten in der Türkei kommen in einem Hotel in Sivas, in dem gerade eine Tagung laizistisch orientierter Schriftsteller stattfindet, 36 Menschen ums Leben.

1998: Der italienische Ex-Präsident und christdemokratische Politiker Francesco Cossiga gründet eine neue Partei, die "Demokratische Union für die Republik" (UDR).

2003: Die italienische EU-Ratspräsidentschaft beginnt mit einem beispiellosen Eklat: Ministerpräsident Silvio Berlusconi lädt vor dem Plenum des Europäischen Parlaments in Straßburg den deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz ein, in einem Film über die NS-Zeit die Rolle des KZ-Wächters zu übernehmen. Dies löst allgemeine Empörung aus, die deutsche Regierung verlangt eine Entschuldigung.

2008: Bei einem Hubschraubereinsatz des kolumbianischen Militärs wird die prominenteste Geisel der Rebellenorganisation FARC, die Franko-Kolumbianerin Ingrid Betancourt, befreit, zusammen mit drei US-Bürgern und elf anderen Geiseln. Die ehemalige kolumbianische Präsidentschaftskandidatin befand sich seit Februar 2002 in der Gewalt der FARC.



Geburtstage: Antonio Labriola, ital. Philosoph (1843-1904); Olav V. (eigtl. Alexander von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg), König von Norwegen (1903-1991); Franz Marischka, österreichischer Regisseur (1918-2009); Wisława Szymborska, poln. Lyrikerin (Literaturnobelpreis 1996) (1923-2012); Lord David Owen, brit. Politiker und Vermittler im Bosnien-Krieg (1938); Walter Godefroot, belg. Radsportler (1943).

Todestage: Jean-Jacques Rousseau, schwz.-frz. Philosoph (1712-1778); Betty Grable, US-Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin (1916-1973); Douglas Engelbart, US-Erfinder der Computermaus (1925-2013); Fred Gwynne, US-Schauspieler (1926-1993); Chantal de Freitas, dt. Schauspielerin und Sängerin (1967-2013).

Namenstage: Otto, Wiltrud, Martinian, Processus, Herwig, Petrus, Jakob, Martin, Juvenal.