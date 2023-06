2. Juni 2003: Die europäische Weltraumagentur ESA schickt erstmals eine Raumsonde auf den Mars

Unter Freitag, 2. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1793: Die Girondisten werden aus dem Konvent der französischen Revolution ausgeschlossen und verhaftet.

1848: Die österreichische Festung Peschiera fällt in die Hände der Truppen des Königs Karl Albert von Sardinien.

1848: Der Prager Slawenkongress legt einen Verfassungsentwurf für ein vereinigtes Königreich Böhmen, Mähren und Österreichisch-Schlesien vor.

1918: Großbrand in Konstantinopel: Das Sultan-Selim-Viertel, das überwiegend aus Holzhäusern bestand, wird völlig zerstört.

1948: Hitlers Leibarzt Karl Brandt und die sechs anderen am 20. August 1947 von einem Nürnberger Militärgericht zum Tode verurteilten deutschen Nazi-Ärzte werden in Landsberg gehenkt.

1948: Die Londoner Sechsmächtekonferenz schlägt in ihren "Londoner Empfehlungen" die Gründung eines westdeutschen Staates vor.

1953: Elizabeth II., die ältere der beiden Töchter des 1952 verstorbenen Königs Georg VI., wird in der Londoner Westminsterabtei zur Königin von Großbritannien und Nordirland gekrönt. Die Fernsehübertragung der prunkvollen Zeremonie ist die erste Sendung im Rahmen der Eurovision.

1983: Hans Werner Henzes Oper "Die englische Katze" wird bei den Schwetzinger Festspielen uraufgeführt.

2003: Die europäische Weltraumagentur ESA schickt erstmals eine Raumsonde auf den Mars. Der sogenannte "Mars-Express" soll den roten Planeten im Dezember erreichen und nach Spuren von Wasser und Leben suchen.



Geburtstage: Tassilo Graf Festetics von Tolna, öst. Offizier und General der Kavallerie (1813-1883); Felix Weingartner Edler von Münzberg, öst. Dirigent, Komponist, Pianist; 1935-1936 Direktor der Wr. Staatsoper (1883-1942); Hans Karl Breslauer, öst. Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Schriftsteller (1888-1965); Margot Trooger, dt. Schauspielerin (1923-1994); Helga Rabl-Stadler, öst. Unternehmerin (1948); Robert Friedl, öst. Jazz-Saxophonist und Komponist (1963).

Todestage: Richard Trunk, dt. Komponist (1879-1968); Gustav Abel, öst. Filmarchitekt und Bühnenbildner (1902-1963); Paul Meissner, öst. Maler und Grafiker (1907-1983); Mel Ferrer, US-Schauspieler (1917-2008); Karl Flanner, öst. Widerstandskämpfer (1920-2013); Bo Diddley, US-Bluesmusiker (1928-2008); Irenäus Eibl-Eibesfeldt, öst. Verhaltensforscher (1928-2018).

Namenstage: Erasmus, Marcellinus, Petrus, Armin, Eugen, Stephan, Ephraim, Uldarich, Blandine, Alexander.