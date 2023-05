2. Mai 1988: Das Lokalfernsehen des ORF nimmt seinen Betrieb auf

Unter Dienstag, 2. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1598: Im Frieden von Vervins muss Philipp II. von Spanien auf die Unterwerfung Frankreichs verzichten.

1668: Im ersten Frieden von Aachen, der den "Devolutionskrieg" beendet, muss Spanien niederländische Grenzfestungen, unter anderem Lille, an Frankreich abtreten.

1808: Madrid erhebt sich gegen Napoleon und gibt damit das Signal für den spanischen Unabhängigkeitskrieg.

1813: Ein preußisch-russisches Heer unterliegt bei Groß-Görschen nahe Lützen der Armee Napoleons.

1923: Papst Pius XI. missbilligt die Durchführung von jeder Art von Sportwettkämpfen für Frauen in Rom.

1933: Die deutschen Gewerkschaften werden durch die Hitler-Regierung aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt. Am Tag zuvor hatte die erste Nazi-Maifeier stattgefunden.

1953: Nach der Absetzung seines Vaters Talal besteigt der 18-jährige Haschemiten-Prinz Hussein als König Hussein II. den jordanischen Thron.

1988:- Nach achtmonatiger Tätigkeit kehrt der einzige Rabbiner in der DDR, Isaac Neumann, wegen der dortigen Arbeitsbedingungen von Ostberlin in die USA zurück.

1988: Das Lokalfernsehen des ORF nimmt seinen Betrieb auf.

1988: Mindestens 130 Tote beim Einsturz eines Kinderkrankenhauses in der indischen Stadt Jammu.

1993: Der bosnische Serbenführer Radovan Karadžić akzeptiert in Athen mit Vorbehalt den Vance-Owen-Plan, der später von den bosnischen Serben in einem Referendum wieder verworfen wird.



Geburtstage: Carl Michael Ziehrer, öst. Operettenkomponist (1843-1922); Viktor Kutschera, öst. Schauspieler und Theaterregisseur (1863-1933); Benjamin Spock, US-Pädagoge/Kinderarzt (1903-1998); Karl Hartung, dt. Bildhauer (1908-1967); Teddy Stauffer, dt.-schweiz. Jazzmusiker (1908-1991); Leopold Spira, öst. Journalist/Autor (1913-1997); Rolf Heyne, dt. Verleger (1928-2000); Horst Stein, dt. Dirigent (1928-2008); Florian Graf Henckel von Donnersmarck, dt.-öst Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent (1973); Tina Maze, ehem. slowen. Skirennfahrerin (1983).

Todestage: Joseph Unger, öst. Jurist, Philosoph, Schriftsteller und Politiker; 1881-1913 Präsident des Reichsgerichts (1828-1913); Mohamed Dib, alger. Schriftsteller (1920-2003); Blaga Dimitrowa, bulgar. Ex-Vizepräsidentin (1922-2003); Wolfgang Völz, dt. Schauspieler (1930-2018); Jeff Hanneman, US-Hardrocker ("Slayer") (1964-2013).

Namenstage: Boris, Athanasius, Peregrinus, Siegmund, Gerhilde, Wiborada, Zoë , Nils, Konrad, Antonius, Nikolaus.