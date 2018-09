2. September 1958: Die erste Fernsehstation der Volksrepublik China nimmt in Peking den Betrieb auf.

Unter Sonntag, 2. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1363: Gräfin Margarethe Maultasch von Tirol, die letzte Regentin aus dem Geschlecht der Meinhardiner, verzichtet nach dem Tod ihres Sohnes auf die Regierung zugunsten von Herzog Rudolf IV. von Österreich und zieht sich in ihr Schloss in der Nähe Wiens - im heutigen 5. Wiener Gemeindebezirk - zurück.

1898: Ein britisch-ägyptisches Heer unter dem Kommando von Lord Herbert Horatio Kitchener erringt bei Omdurman im Sudan den entscheidenden Sieg über die Mahdisten. Das Reich des Mahdi bricht zusammen, der Sudan wird anglo-ägyptisches Kondominium.

1913: Der Franzose Adolphe Célestin Pégoud unternimmt mit seinem Motorflugzeug "Blériot" über Juvisy erstmals einen Rückenflug.

1918: Heftige britische Angriffe südlich von Arras zwingen die Deutschen zum Rückzug. Die sogenannte "Siegfriedstellung", die Kampflinie von Arras bis Reims, wird zurückgenommen.

1933: In Rom wird ein Nichtangriffspakt zwischen Italien und der Sowjetunion unterzeichnet.

1943: Durch einen Erlass Hitlers wird Albert Speer zum deutschen Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion ernannt. Die Lenkung der Kriegswirtschaft wird dem Wirtschaftsministerium entzogen und Speer übertragen.

1948: US-Außenminister George Marshall kündigt Verhandlungen mit Großbritannien und Frankreich an, um die Demontagen im besetzten Deutschland zu begrenzen bzw. einzustellen.

1958: Die erste Fernsehstation der Volksrepublik China nimmt in Peking den Betrieb auf.

1968: In Wien tritt der Internationale Philosophenkongress (bis 9. September) mit rund 3.000 Teilnehmern aus 65 Ländern zusammen.

1978: Thailand legalisiert die Prostitution.

1993: Israel und die Palästinensische Befreiungsorganisation erklären sich nach Geheimverhandlungen in Oslo zur gegenseitigen Anerkennung bereit. (Unterzeichnung des Grundlagenvertrages am 13. September in Washington).

1993: Steven Spielbergs Film "Jurassic Park" läuft in den Kinos an.

1998: Die "Sir Karl Popper-Schule" nimmt ihren Betrieb auf. Sie ist ein Schulversuch zur Förderung von Hochbegabten.

1998: Vor der kanadischen Ostküste stürzt ein Schweizer Verkehrsflugzeug mit 229 Menschen an Bord ab. Keiner der Insassen überlebt das Unglück.

2003: In Indonesien werden Anführer der islamistischen Terrorgruppe Jemaah Islamiyah zu hohen Haftstrafen verurteilt.

2008: Der Wirbelsturm "Hanna" überquert das gerade erst von "Gustav" schwer getroffene Haiti. Weit mehr als 500 Tote sind die Folge. Auch "Hanna" steuert in weiterer Folge auf die US-Küste zu und trifft die Staaten South und North Carolina sowie Virginia. Direkt hinter "Hanna" folgt "Ike", der zwar Haiti nur streift, dort aber 50 Menschenleben fordert, Kuba verwüstet, und dann die USA trifft und dort ebenfalls mehr als 50 Personen tötet. Im Golf von Mexiko werden zahlreiche Ölplattformen zerstört.



Geburtstage: Louis Bonaparte, König von Holland (1778-1846); Wilhelm Ostwald, dt. Naturwiss. (1853-1932); Werner von Blomberg, dt. General (1878-1946); Alfons Gorbach, öst. Staatsmann, Bundeskanzler 1961-64, ÖVP-Obmann (1898-1972); Horace Silver, US-Jazzmusiker (1928-2014); Mathieu Kérékou, benines. Ex-Präsident (1933-2015); Giuliano Gemma, ital. Filmschauspieler (1938-2013); John Zorn, US-Komponist und Bandleader (1953).

Todestage: John Ronald Reuel Tolkien, brit. Autor (1892-1973); Édouard Peisson, frz. Schriftsteller (1896-1963); Erik Frey, öst. Schauspieler (1908-1988); Joana Maria Gorvin, dt. Schauspielerin u. Regisseurin (1922-1993).

Namenstage: Ingrid, René, Apollinaris, Wolfsindis, Edelreich, Absolon, Stefan, Nonnosus, Franz U., Emmerich, Oliver.

Quelle: SN