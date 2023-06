20. Juni 1963: Die USA und die UdSSR vereinbaren in Genf die Einrichtung eines "heißen Drahtes" zwischen Washington und Moskau

Unter Dienstag, 20. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

833: Kaiser Ludwig der Fromme wird von seinen Söhnen abgesetzt.

1933: Danzig erhält eine Regierung aus NSDAP und Zentrum unter Senatspräsident Hermann Rauschning, der NSDAP-Mitglied ist.

1948: In den drei westlichen Besatzungszonen Deutschlands findet die Währungsreform statt. Jeder Westdeutsche erhält 40 Deutsche Mark "Kopfgeld".

1963: Die USA und die UdSSR vereinbaren in Genf die Einrichtung eines "heißen Drahtes" zwischen Washington und Moskau.

1968: Der Kölner Berufsboxer Jupp Elze stirbt an den Folgen einer K.o.-Niederlage in einem EM-Kampf gegen den Italiener Carlos Durán.

1968: Gleich drei US-Leichtathleten (Jim Hines, Charlie Greene und Ronnie Ray Smith) laufen in Sacramento erstmals die 100 Meter in der neuen Weltrekordzeit von 9,9 Sekunden.

1973: Ex-Diktator Perón kehrt nach 18-jährigem Exil in seine Heimat Argentinien zurück.

2003: Vor der tunesischen Küste sinkt ein Flüchtlingsschiff mit über 250 Menschen an Bord. Nur 41 von ihnen können gerettet werden.



Geburtstage: Adam Ferguson, schott. Philosoph (1723-1816); Josef Václav Myslbek, tschech. Bildhauer (1848-1922); Richard Riemerschmid, dt. Archäologe (1868-1957); Eric Dolphy, US-Jazzmusiker (1928-1964); Jean-Marie Le Pen, frz. Politiker (1928); Danny Aiello, US-Schauspieler (1933-2019); Mickie Most, brit. Plattenproduzent (1938-2003); Ulrich Mühe, dt. Film- und Theaterschauspieler ("Das Leben der Anderen") (1953-2007); Robert Rodriguez, US-Regisseur (1968); Thomas Wlaschiha, dt. Schauspieler (1973); Frank Lampard, ehem. engl. Fußballspieler (1978).

Todestage: Hans Rehberg, dt. Dramatiker (1901-1963); Kurt Adler, dt. Chemiker; Nobelpreis 1950 (1902-1958); Hans Sachs, dt. Jurist (1912-1993).

Namenstage: Adalbert, Florentina, Silverius, Adelgunde, Benigna, Margareta, Deodat, Theresia, Balthasar.