20. September 2003: In einem Referendum stimmen die Letten mit 67 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union.

Unter Donnerstag, 20. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1918: Die Entente weist die österreichisch-ungarische Friedensnote vom 14. September zurück.

1963: Im Frauenkrankenhaus von Auckland/Neuseeland erhält erstmals ein Baby noch vor der Geburt eine Bluttransfusion.

2003: Bei einem Dreiergipfel in Berlin können sich Frankreichs Präsident Jacques Chirac und der deutsche Kanzler Gerhard Schröder nicht mit dem britischen Premier Tony Blair auf eine gemeinsame Linie in der Irak-Frage einigen.

2003: In einem Referendum stimmen die Letten mit 67 Prozent für den Beitritt ihres Landes zur Europäischen Union.



Geburtstage: Ernesto T. Moneta, ital. Journalist/Politiker/Friedensnobelpreisträger 1907 (1833-1918); Hedwig Dohm, dt. Frauenrechtlerin (1833-1919); Upton Sinclair, US-Schriftsteller (1878-1968); Alexander Mitscherlich, dt. Soziologe (1908-1982); Sani Abacha, niger. General, Diktator (1943-1998); Mia Martini, ital. Popsängerin (1947-1995).

Todestage: Jakob Grimm, dt. Sprachwissenschafter (1785-1863); Theodor Fontane, dt. Dichter (1819-1898); Gotthard Muhr, öst. Bildhauer (1940-2013).

Namenstage: Fausta, Eustachius, Friederike, Candida, Susanne, Philippine, Traugott, Pomposa.

Quelle: SN