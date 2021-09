2050 doppelt so viele Demente

Welt-Alzheimer-Tag: Expertin fordert mehr Daten und rät zu Prävention.

In Österreich leben 130.000 Menschen mit Demenz - schätzt die Diakonie. 2050 werden es, wegen der steigenden Lebenserwartung, voraussichtlich doppelt so viele sein. Elisabeth Stögmann, Leiterin der Demenz-Ambulanz am Wiener AKH, schätzt die Zahl an aktuell Betroffenen gar auf 150.000: "Größte Risikofaktoren sind das Alter; das Geschlecht - Frauen sind häufiger betroffen - und genetische Faktoren", wobei letztere noch nicht voll erforscht seien, sagt sie. Häufigste Form von Demenz ist mit 60 bis 70 Prozent Alzheimer. Rechtzeitig zum heutigen Welt-Alzheimer-Tag ...