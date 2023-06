21. Juni 1868: In München werden Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" uraufgeführt.

Unter Mittwoch, 21. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1208: Der römische König Philipp von Schwaben wird in Bamberg von dem bayerischen Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach aus "Privatrache" erschlagen.

1813: In der Schlacht von Vitoria besiegt der britische Feldmarschall Arthur Wellesley, Herzog von Wellington, im spanischen Unabhängigkeitskrieg die Truppen Kaiser Napoleons.

1868: In München werden Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" uraufgeführt.

1913: Die Amerikanerin Georgia "Tiny" Broadwick springt als erste Frau mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug.

1933: Beginn der "Köpenicker Blutwoche", in deren Verlauf SA und SS mehrere hundert SPD-, KPD- und Gewerkschaftsmitglieder misshandeln und verschleppen. 70 Menschen bleiben verschwunden, 21 Morde sind nachweisbar.

1958: Die Wiener Stadthalle, erbaut nach den Plänen von Roland Rainer, wird von Bundespräsident Adolf Schärf eröffnet.

1963: Kardinal Montini, der Erzbischof von Mailand, wird als Nachfolger von Johannes XXIII. zum Papst gewählt und nimmt den Namen Paul VI. an.

1978: Bei der Fußball-WM in Argentinien schlägt Österreich die BRD in Córdoba mit 3:2.

2003: Auf ihrem Gipfel in Griechenland stellen die EU-Staats- und Regierungschefs die Weichen für eine Verfassung der Europäischen Union und billigen die Vorarbeiten für eine neue Sicherheitsstrategie.



Geburtstage: Louis Krasner, US-Geiger (1903-1995); Ian McEwan, brit. Schriftsteller (1948); Don Airey, brit. Rockmusiker (Deep Purple) (1948); Benazir Bhutto, pakistan. Politikerin (1953-2007); Juliette Lewis, US-Schauspielerin, Musikerin (1973); Edward Snowden, ehem. Mitarbeiter des US-Geheimdienstes und Whistleblower (1983).

Todestage: Johann Georg Hamann, dt. Philosoph (1730-1788); Nikolaj Rimskij-Korsakow, russ. Komponist (1844-1908); Elise Richter, öst. Sprachforscherin (1865-1943); Eduard Erdmann, dt. Pianist (1896-1958); Leon Uris, US-Schriftsteller (1924-2003); Piet Dankert, niedl. Politiker (1934-2003).

Namenstage: Alois, Alban, Nikomedes, Ralph, Rudolf, Alvis.