21. September 1998: Mehrere US-Fernsehkanäle strahlen die vierstündige Videoaufzeichnung der Aussage von Präsident Bill Clinton zur Lewinsky-Affäre aus

Unter Donnerstag, 21. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1893: Gerhart Hauptmanns Drama "Der Biberpelz" wird am Deutschen Theater in Berlin uraufgeführt.

1898: In China entmachtet die Kaiserinwitwe Cixi (Tzu-hsi) ihren Neffen, Kaiser Guangxu (Kuang-hsü), und setzt dessen Reformen außer Kraft. Bis zu seinem Tod lebt der Kaiser zehn Jahre als Gefangener im Sommerpalast bei Peking.

1903: Die American Mutoscope and Biograph Co. sichert sich das Copyright für die beiden ersten Western der Filmgeschichte, die 1904 als "Kit Carson" und "Die Pioniere" in die Kinos kommen.

1938: Die Tschechoslowakei tritt aufgrund des Münchner Diktats das Sudetenland an Nazi-Deutschland ab.

1983: Das "Dynatac 8000X" von Motorola, das weltweit erste kommerzielle Mobiltelefon, wird vorgestellt. Es wiegt knapp 800 g, misst 33×4,5×8,9 cm, kostet 3.995 US-Dollar und besitzt eine Gesprächsdauer von etwa einer Stunde. Seit 1973 wurde bei Motorola an der Entwicklung gearbeitet.

1988: Nach der brutalen Niederschlagung der Demokratiebewegung wird Putschführer General Saw Maung vom Militär zum neuen burmesischen Staatschef ausgerufen. Die Junta nennt sich "Staatsrat für die Wiederherstellung von Recht und Ordnung".

1993: Der russische Präsident Boris Jelzin löst das noch aus der Sowjetzeit stammende Parlament auf; die Mehrheit der Abgeordneten unter ihrem Vorsitzenden Ruslan Chasbulatow betrachtet die Entscheidung als Verfassungsbruch und ignoriert sie.

1998: Mehrere US-Fernsehkanäle strahlen die vierstündige Videoaufzeichnung der Aussage von Präsident Bill Clinton zur Lewinsky-Affäre aus.

2013: Kämpfer der islamistischen Shabaab-Miliz überfallen ein Einkaufszentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi, schießen wild um sich und nehmen zahlreiche Geiseln. Fünf Tage dauert es, bis kenianische Sicherheitskräfte den Komplex in blutigen Kämpfen erobern und die Geiselnehmer töten bzw. verhaften können. Die Bilanz ist katastrophal: Mindestens 61 Ziviliste werden getötet, darunter 16 Ausländer, sechs Sicherheitskräfte sowie fünf der Angreifer sterben.

2018: André Heller kündigt an, dass er das Wiener Urania Puppentheater übernehmen wird. Der langjährige Direktor Manfred Müller präsentiert diese Lösung gemeinsam mit dem Universalkünstler, nachdem er zuvor bekanntgegeben hatte, dass das Kasperltheater mit seiner anstehenden Pensionierung werde schließen müssen.



Geburtstage: Heinrich Wille, öst. Politiker (ÖVP) (1938-2018); Reinhard Marx, dt. kath. Theologe (1953); Maggie Grace, US-Schauspielerin (1983).

Todestage: Karl V., Habsburg. Kaiser und Begründer des span. Weltreiches (1500-1558); Henry Koster (eigtl. Hermann Kosterlitz), dt.-US-Filmregisseur (1905-1988); Peter Vogel, dt. Schauspieler (1936-1978); Adolf Knoll, öst. ehem. Fußballer (1938-2018); Florence Griffith-Joyner, US-Sprinterin, Olympiasiegerin (1959-1998).

Namenstage: Matthäus, Jonas, Maura, Gerulf, Debora, Iphigenia, Lorenz, Markus, Castor.