22. April 1968: Großbritannien stellt seine Münzen auf das Dezimalsystem um

Unter Samstag, 22. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1418: Das am 5. November 1414 eröffnete Konstanzer Konzil wird nach mehr als dreijähriger Dauer beendet.

1513: Auf einer Entdeckungsreise bemerkt der spanische Seefahrer Juan Ponce de León eine starke Meeresströmung in den Gewässern um Florida, welche Jahrzehnte später den Namen "Golfstrom" erhält.

1793: Präsident Washington proklamiert die Neutralität der Vereinigten Staaten im Krieg der europäischen Koalition gegen Frankreich.

1833: Zwischen London und dem Vorort Paddington wird der erste Linienverkehr mit einem dampfgetriebenen Autobus eröffnet.

1888: Eröffnungsvorstellung des Ronacher-Theaters in Wien.

1928: Ein Erdbeben, dessen Epizentrum bei Korinth liegt, macht etwa 200.000 Menschen obdachlos.

1938: Die deutschen Nazibehörden leiten ein Hochverratsverfahren gegen Otto Habsburg, den Sohn des letzten österreichischen Kaisers Karl, ein.

1958: Grundsteinlegung für die Großraffinerie der Österreichischen Mineralölverwaltung (ÖMV) in Schwechat bei Wien.

1968: Großbritannien stellt seine Münzen auf das Dezimalsystem um.

1993: In Washington wird das "Holocaust-Memorial" zum Gedenken an die Judenverfolgung eröffnet.

2003: Britische und thailändische Wissenschafter identifizieren jenes Protein im Malariaerreger, welches ihn gegen neue Medikamente resistent macht.

2003: Sechs Wochen nach der Ermordung von Ministerpräsident Zoran Djindjić hebt die serbische Regierung den Ausnahmezustand auf.

2013: Die Volksbegehren für mehr Demokratie sowie gegen Kirchenprivilegien verfehlen die für eine Behandlung im Nationalrat nötigen 100.000 Unterschriften klar. Das von der Initiative "Mein OE" gestützte Begehren "Demokratie jetzt" wird von 69.740 Personen unterstützt, die unter anderem vom PR-Fachmann Niko Alm getragene Initiative "Gegen Kirchenprivilegien" von 56.673 Personen. Damit handelt es sich um die zwei schwächsten Volksbegehren überhaupt.

2018: Wien verhängt erstmals ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum - nämlich am Praterstern. Der designierte Bürgermeister, Michael Ludwig (SPÖ), befindet die dortige Situation trotz intensiver Bemühungen vieler Beteiligter als "nicht zufriedenstellend".



Geburtstage: Giuseppe Torelli, ital. Violinvirtuose/Komponist (1658-1709); Iwan Antonowitsch Jefremow, russ. Schriftsteller (nach anderen Angaben 1907) (1908-1972); Paula Fox, US-Schriftstellerin (1923-2017); Bettie Page, US-Pin Up-Modell (1923-2008); Franz Küberl, Präsident der Caritas Österreich 1995-2013 (1953).

Todestage: Leopold Anton Dismas Schrötter Ritter v. Kristelli, öst. Laryngologe und Sozialmediziner (1837-1908); Sir Frederick Henry Royce, brit. Kraftwagenkonstrukteur (1863-1933); Earl Hines, US-Jazzmusiker (1905-1983); Felice Bryant, US-Songschreiberin (1925-2003); Richie Havens, US-Folksänger (1941-2013).

Namenstage: Wolfhelm, Cajus, Soter, Albrecht, Alfried, Leonidas, Alfred, Fred, Adalbert, Theodor.