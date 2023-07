22. Juli 1848: Erzherzog Johann eröffnet den konstituierenden Reichstag in Wien mit 383 Deputierten

Unter Samstag, 22. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1298: In der Schlacht bei Falkirk besiegt der englische König Eduard I. die aufständischen Schotten.

1588: Die spanische Armada wird im Ärmelkanal von den Engländern dezimiert.

1658: Erzherzog Leopold wird zum Römischen Kaiser gewählt.

1848: Erzherzog Johann eröffnet den konstituierenden Reichstag in Wien mit 383 Deputierten.

1933: Der am 15. Juli in Long Island gestartete amerikanische Pilot Wiley Post beendet den ersten Alleinflug um die Erde nach 186 Stunden auf dem Floyd Flughafen in New York.

1938: Im Deutschen Reich wird als polizeilicher Inlandsausweis die Kennkarte eingeführt.

1943: Die Alliierten erobern Palermo.

1948: Auf Druck der Westalliierten stimmen die Regierungschefs der Westzonen mit Abstrichen den Frankfurter Dokumenten vom 1.7. zu.

1983: In Polen wird das am 13.12.1981 verhängte Kriegsrecht aufgehoben.

1983: In Bonn geht eine internationale Antarktis-Konferenz ohne greifbare Ergebnisse zu Ende.

2008: Die Karriere des außer Dienst gestellten Wiener Landespolizeikommandanten Roland Horngacher findet vor Gericht ihr definitives Ende. Der Oberste Gerichtshof bestätigt die Verurteilung des Polizeigenerals wegen Amtsmissbrauchs und Verletzung des Amtsgeheimnisses. Das Strafausmaß von 15 Monaten bedingt wird im Oktober vom Oberlandesgericht Wien ebenfalls bestätigt. Horngacher verliert damit automatisch sein Amt.

2013: Herzogin Kate und Prinz William werden Eltern. Kate bringt in einem Londoner Krankenhaus einen Sohn zur Welt. Im Oktober wird das Baby getauft. Der zukünftige Thronfolger heißt George Alexander Louis.



Geburtstage: Janusz Korczak, poln. Arzt und Pädagoge (n.a.A. 1879; 1878-1942); Hans Marr, öst. Kammerschauspieler (1878-1949); Alexander Calder, US-Bildhauer (1898-1976); Licia Albanese, ital. Opernsängerin (1913-2014); Robert "Bob" Dole, US-Politiker (1923-2021); Theodor Weissenborn, dt. Schriftsteller (1933-2021); Gerald Szyszkowitz, öst. Regisseur und Autor (1938); Otto Waalkes, dt. Komiker (1948); Arno Geiger, öst. Schriftsteller (1968); Rufus Wainwright, US-amer.-kanad. Singer-Songwriter (1973); Prinz George Alexander Louis, Sohn von brit. Prinz William (2013).

Todestage: Sir William Randal Cremer, brit. Politiker (1838-1908); Michail Soschtschenko, russ. Schriftsteller (1895-1958); Giovanni Guareschi, ital. Schriftsteller (1908-1968); Serge Silberman, frz. Filmproduzent (1917-2003); Estelle Getty, US-Schauspielerin (1923-2008); Hermann Prey, dt. Sänger (1929-1998); Antonio Saura, span. Maler (1930-1998); Dennis Farina, US-Schauspieler (1944-2013).

Namenstage: Maria Magdalena, Verena, Magdalena, Einhard, Marlene, Josef, Eberhard.