22. Mai 1888: Der amerikanische Architekt Leroy S. Buffington erhält das US-Patent (Nummer 383.170) für eine Stahlbauweise für Wolkenkratzer

Unter Montag, 22. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1858: In Burrville (Connecticut/USA) wirbt der Kaufmann Gail Borden erstmals für die von ihm angebotene Kondensmilch.

1878: Die rumänische Nationalversammlung erklärt die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich.

1888: Der amerikanische Architekt Leroy S. Buffington erhält das US-Patent (Nummer 383.170) für eine Stahlbauweise für Wolkenkratzer.

1943: Der britische Premierminister Winston Churchill stellt in Amerika sein Europakonzept vor. Österreich ist abermals als Bestandteil einer Konföderation mit anderen mitteleuropäischen Ländern bzw. Landesteilen vorgesehen.

1963: Parade des österreichischen Bundesheers auf dem Ring. Die Gardeoffiziere tragen erstmals seit 1945 einen Säbel.

1983: Bei einem Schaufliegen in Frankfurt stürzt ein kanadischer F-104 "Starfighter"-Kampfjet auf das Auto einer Pfarrersfamilie: sechs Tote.

1983: Treffen von 130.000 Sudetendeutschen in Wien.

1988: Der ungarische Ministerpräsident Károly Grósz wird zum Nachfolger von János Kádár im Amt des KP-Generalsekretärs gewählt.

2003: Die USA und Großbritannien sichern sich als Besatzungsmächte bis zur Einsetzung einer international anerkannten Regierung sämtliche Vollmachten bei der Verwaltung der irakischen Erdölreserven.

2013: Generalleutnant Othmar Commenda wird neuer Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres. Sein Vorgänger Edmund Entacher war einige Wochen davor in Pension gegangen. Während dessen zwischenzeitlicher Abberufung durch den damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) hatte Commenda bereits das Heer geleitet.

2018: Sony übernimmt die Kontrolle über den Musikverlag Emi und wird damit zur weltweiten Nummer eins.



Geburtstage: Gérard de Nerval, frz. Lyriker (1808-1855); Richard Wagner, dt. Komponist (1813-1883); Johann "Hans" Buzek, ehem. öst. Fußballer (1938); Betty Williams, nordir. Friedenskämpferin; Friedensnobelpreis 1976 (1943); Gesine Schwan, dt. Politikwissenschaftlerin (1943); Katie Price, brit. Fotomodell (1978).

Todestage: Alessandro Manzoni, ital. Dichter (1785-1873); Albert Claude, belg. Biochemiker; Nobelpreis 1974 (1898-1983); Henri Dutilleux, frz. Komponist (1916-2013); John Derek, US-Schauspieler (1926-1998); Philip Roth, US-Schriftsteller (1933-2018).

Namenstage: Rita, Julia, Helene, Renate, Helma, Lia, Emil, Roman, Goswin, Gerlinde, Konstantin.