22. November 1926: Der Münchner Wolff-Verlag kündigt aus dem Nachlass Franz Kafkas den Roman "Das Schloss", herausgegeben von Max Brod, an.

Unter Montag, 22. November, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1916: Der neue Kaiser Karl I. erlässt nach seiner Thronbesteigung das Manifest "An Meine Völker".

1916: Der Schriftsteller und Abenteurer Jack London begeht auf seiner Ranch in Kalifornien Selbstmord.

1926: Der Münchner Wolff-Verlag kündigt aus dem Nachlass Franz Kafkas den Roman "Das Schloss", herausgegeben von Max Brod, an.

1931: Otto Klemperer dirigiert in der Berliner Philharmonie die Uraufführung von Paul Hindemiths Oratorium "Das Unaufhörliche".

1941: Der deutsche Hilfskreuzer "Schiff 16 Atlantis" wird im Südatlantik von dem britischen Kreuzer "Devonshire" überrascht. Die Mannschaft versenkt ihr Schiff selbst.

1956: In Melbourne in Australien werden die XVI. Olympischen Spiele eröffnet (bis 8. Dezember).

1981: Der sowjetische Staats- und Parteichef Leonid Breschnjew trifft zu einem Staatsbesuch in der Bundesrepublik Deutschland ein.

1981: Der Regimekritiker Andrej D. Sacharow und seine Frau Jelena Bonner treten in den Hungerstreik, um die Ausreiseerlaubnis ihrer Schwiegertochter zu ihrem Mann in die USA zu erzwingen. Am 9. Dezember erteilen die sowjetischen Behörden die Erlaubnis zur Ausreise.



Geburtstage: Joaquín Rodrigo, span. Komponist (1901-1999); Heinrich Koch, dt. Theaterregisseur (1911-2006); Gerhard Altenbourg, dt. Maler (1926-1989); Hans Zender, dt. Dirigent (1936-2019); Joachim Bissmeier, dt-.öst. Schauspieler (1936); Kent Nagano, US-Dirigent jap. Herkunft (1951); Torsten Frings, dt. Ex-Fußballer (1976); Ville Valo, finn. Sänger/Rockmusiker (HIM) (1976).

Todestage: Jack London, US-Schriftsteller (1876-1916); Oskar Thiede, öst. Bildhauer und Medailleur (1879-1961); Adolph Johannes Fischer, öst. Maler, Schriftsteller, Kunstsammler und Pädagoge (1885-1936); Sir Hans Adolf Krebs, brit. Biochemiker dt. Herkunft, Nobelpreis 1953 (1900-1981); Ullrich Haupt, dt. Schauspieler (1915-1991); Sena Jurinac, jugosl.-öst. Sopranistin (1921-2011); Maria Casarès, frz. Schauspielerin (1922-1996); Georg Kreisler, öst. Schriftsteller und Kabarettist (1922-2011).

Namenstage: Cäcilie, Philemon, Rüdiger, Sheila, Sibylle, Markus, Stephan, Alfons, Maurus.