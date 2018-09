22. September 1948: Gründung der Freien Universität Berlin.

Unter Samstag, 22. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1733: Stanislaus I. Leszczynski wird zum zweiten Mal zum König von Polen gewählt. (Der Schwiegervater des französischen Königs Ludwig XV. muss jedoch vor der russischen Intervention flüchten und wird 1738 mit dem Herzogtum Lothringen entschädigt).

1848: In Wien bittet eine ungarische Parlamentarierdelegation den österreichischen Reichstag vergeblich um Vermittlung im Konflikt mit den kaisertreuen Kroaten, die unter Führung von Feldmarschall-Leutnant Joseph Freiherr (später Graf) von Jelacic militärisch gegen Ungarn vorgehen.

1918: Bei heftigen Kämpfen auf dem Dosso Alto geraten auch auf Seite der Entente kämpfende tschechische Legionäre in österreichische Gefangenschaft.

1938: Hitler fordert vom britischen Premierminister Neville Chamberlain bei Beginn zweitägiger Gespräche in Bad Godesberg die Übergabe der sudetendeutschen Gebiete zum 1. Oktober.

1948: Gründung der Freien Universität Berlin.

1968: Der Wiederaufbau der Tempel von Abu Simbel wird beendet.

1973: Henry Kissinger löst William Rogers als US-Außenminister ab.

1983: Französische Kampfflieger greifen in den Bürgerkrieg im Libanon ein.

2003: Der Niederländer Jaap de Hoop Scheffer wird als Nachfolger des Briten George Robertson Generalsekretär der NATO.



Geburtstage: Matthaeus Merian, schweiz. Kupferstecher (1593-1650); Alexandre Émile Jean Yersin, schweiz. Mediziner (Entdecker des Pest-Erregers) (1863-1943); Hans Leip, dt. Schriftsteller (1893-1983); Morley Edward Callaghan, kanad. Schriftst. (1903-1990); Henryk Szeryng, poln.-mexik. Violinvirtuose (1918-1988); Hans Scholl, dt. Widerstandskämpfer ("Weiße Rose") (1918-1943); Helmuth Froschauer, öst. Kapellmeister und Dirigent (1933); Andrea Bocelli, ital. Startenor (1958).

Todestage: Lina Carstens, dt. Schauspielerin (1892-1978); Leonore Mau, dt. Fotografin (1916-2013); Álvaro Mutis, kolumb. Schriftsteller (1923-2013); Manfred Vogel, öst. Autor/Theaterkritiker (1923-1983).

Namenstage: Moritz, Thomas, Mauritus, Gunthilde, Emmeran, Landelin, Otto, Gunilla, Ignatius.



Quelle: SN