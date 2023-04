23. April 1838: Mit dem Eintreffen der Schiffe "Sirius" und "Great Western" in New York beginnt der planmäßige Dampfschiffverkehr über den Atlantik

Unter Sonntag, 23. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1633: Der schwedische Kanzler Axel Oxenstierna verbündet sich in Heilbronn mit den evangelischen Reichsständen.

1838: Mit dem Eintreffen der Schiffe "Sirius" und "Great Western" aus England in New York beginnt der planmäßige Dampfschiffverkehr über den Atlantik.

1908: Das Nordseeabkommen zwischen dem Deutschen Reich, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Schweden wird in Berlin abgeschlossen. Die Mächte garantieren die Integrität ihrer an der Nordsee gelegenen Gebiete.

1938: Durch eine Verordnung von Reichsmarschall Hermann Göring werden die Noten der Österreichischen Nationalbank mit Wirkung vom 25. April für ungültig erklärt und müssen bis spätestens 31. Dezember in Reichsmark eingetauscht werden.

1948: Mit Ausnahme der persönlichen Züge der Militärgouverneure ist der Eisenbahn- und Personenverkehr zwischen den deutschen Westzonen und Berlin unterbunden, die Versorgung der Stadt ist nur noch aus der Luft möglich.

1988: Die Explosion einer Autobombe im belebten Beiruter Tabbaneh-Viertel fordert 54 Todesopfer und mehr als 100 Verletzte.

2003: Erstmals seit der türkischen Zypern-Invasion 1974 gestatten die türkisch-zypriotischen Behörden ihren Bürgern, in den griechischen Süden der geteilten Mittelmeerinsel zu reisen, und erlauben die Einreise von griechischen Zyprioten.

2003: Der palästinensische Präsident Yasser Arafat und sein designierter Premier Mahmoud Abbas (Abu Mazen) einigen sich auf die Zusammensetzung des neuen Kabinetts.

2018: Die britische Herzogin Kate bringt im St. Mary's Krankenhaus in London einen Buben zur Welt. Louis Arthur Charles ist das dritte Kind des Paares und steht an fünfter Stelle der britischen Thronfolge.



Geburtstage: Marcus Hansiz, öst. Jesuit (nach anderen Angaben 25. 4.) (1683-1766); Max Planck, dt. Physiker; Nobelpreis 1918 (1858-1947); Dagobert Frey, öst. Kunsthistoriker (1883-1962); Myron Waldman, US-Trickfilmzeichner (1908-2006); Shirley Temple, US-Filmstar (1928-2014); Robby Naish, US-Windsurf-Legende (1963); Prinz Louis, Sohn von britischem Kronprinzen William (2018).

Todestage: Yitzhak Ben Zvi, israel. Staatspräsident (1884-1963); Konstantin Karamanlis, griech. Politiker (1907-1998); Gregor von Rezzori, öst. Schriftsteller (1914-1998); James Earl Ray, US-Attentäter (Martin Luther King) (1928-1998); Kurt Klinger, öst. Schriftsteller (1928-2003).

Namenstage: Georg, Jörg, Adalbert, Gerhard, Georgia, Georgine, Wilhelmine, Jürgen, Gerd, Felix, Johannes.