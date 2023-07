23. Juli 1958: Beginn der Fahrt des mit Kernenergie angetriebenen amerikanischen U-Bootes "Nautilus" unter das Packeis des Nordpols (Beginn der Tauchfahrt am 1.8.)

Unter Sonntag, 23. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1373: In Rom stirbt die schwedische Ordensstifterin Birgitta (Brigitta), eine der großen Mystikerinnen des Mittelalters. Die „nordische Seherin“ wurde bereits 1391 heiliggesprochen. (Im Bild: Darstellung auf einer Altartafel in der Kirche von Salem, Södermanland)

1588: Im Ärmelkanal fügt die englische Marine der spanischen Armada, die mit 123 Schiffen und 30.000 Mann Besatzung den Auftrag hatte, die Insel zu erobern, schwere Verluste zu.

1683: Türkenbelagerung Wiens: Erster Sturm der Angreifer auf die Burgbastei.

1793: Der Freistaat "Mainzer Republik" wird nach einer Intervention antifranzösischer Koalitionstruppen wieder aufgelöst.

1793: Britische Truppen besetzen Korsika.

1923: Nach sozialen Unruhen erlässt die preußische Regierung ein generelles Verbot von Versammlungen unter freiem Himmel.

1933: Nach massiven Interventionen Adolf Hitlers bringen die evangelischen Kirchenwahlen in Deutschland starke Mehrheiten für die nazitreuen "Deutschen Christen" in den Synoden.

1948: Die Verfassunggebende Versammlung in Bangkok beschließt neuerlich den Staatsnamen Thailand ("Land der Freien") - statt Siam. Die Namensbezeichnung war bereits 1939 beschlossen, international aber nicht anerkannt worden.

1953: Das niederländische Parlament ratifiziert den Vertrag über die (nicht verwirklichte) Europäische Verteidigungsgemeinschaft.

1958: Beginn der Fahrt des mit Kernenergie angetriebenen amerikanischen U-Bootes "Nautilus" unter das Packeis des Nordpols (Beginn der Tauchfahrt am 1.8.).

1968: Mit der Entführung einer israelischen Verkehrsmaschine durch ein arabisches Kommando nach Algier beginnt eine Serie spektakulärer Flugzeugentführungen durch Palästinenser.

2003: Die türkische Regierung beschließt ein Reformpaket zur Eindämmung des Einflusses der Armee auf Politik und Gesellschaft.



Geburtstage: Milan Stojadinović, jug. Politiker (1888-1961); Raymond Chandler, US-Schriftsteller (1888-1959); Elio Vittorini, ital. Schriftsteller (1908-1966); Michael Foot, brit. Politiker (Labour) (1913-2010); Raissa Orlowa-Kopelew, russ. Schriftstellerin (1918-1989); Janheinz Jahn, dt. Schriftsteller (1918-1973); Hubert Selby, US-Schriftsteller (1928-2004); Richard Rogers, brit. Architekt (1933-2021); Raimund Abraham, öst. Architekt (1933-2010); Götz George, dt. Schauspieler (1938-2016); Irina Liebmann, dt. Schriftstellerin (1943); Aaron Peirsol, ehem. US-Schwimmer (1983).

Todestage: Sir Henry Hallet Dale, brit. Mediziner; Nobelpreis 1936 (1875-1968); Wladimir Dudinzew, russ. Schriftsteller (1918-1998); Kurt Furgler, schweiz. Politiker (1924-2008).

Namenstage: Birgit, Liborius, Appolinaris, Brigitte, Alberta, Sidonie, Britta.