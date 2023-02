24. Februar 2003: Die seit 1998 arbeitende Historikerkommission legt ihren 14.000 Seiten umfassenden Endbericht vor

Unter Freitag, 24. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1538: Geheimfriede von Großwardein zwischen Ferdinand I. und seinem Gegenspieler Johann Zápolya, der das habsburgische Erbrecht in Ungarn bedingungslos anerkennt und dafür als König bestätigt wird.

1848: Februar-Revolution in Paris: Nach der Abdankung und Flucht des "Bürgerkönigs" Louis-Philippe von Orléans wird in Frankreich die Republik ausgerufen (Zweite Republik 1848-1852).

1918: Nach dem Einmarsch deutscher Truppen wird in Estland die Unabhängigkeit von Russland ausgerufen.

1918: Erfolgloser italienischer Angriff auf den von den Österreichern gehaltenen Col Caprile in den Dolomiten.

1938: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg spricht vor dem Bundestag in Wien, als Antwort auf die Reichstagsrede des NSDAP-Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler. Er schließt mit den Worten "Rot-weiß-rot bis in den Tod!".

1938: Im Du-Pont-Werk in Arlington in den USA wird das erste Produkt aus Nylon hergestellt: Borsten für Zahnbürsten.

1948: Israel und Ägypten beenden ihren ersten Krieg mit einem auf der Insel Rhodos unterzeichneten Waffenstillstand.

1968: Die Zitadelle von Hue, letzte Vietcong-Bastion in der alten Kaiserstadt, wird nach mehrwöchigen erbitterten Kämpfen von südvietnamesischen Regierungstruppen mithilfe von US-Einheiten gestürmt.

1993: Claudio Abbado übernimmt die Leitung der Salzburger Osterfestspiele von Sir Georg Solti.

2003: Die seit 1998 arbeitende Historikerkommission legt ihren 14.000 Seiten umfassenden Endbericht vor.

2008: Bei der 80. Oscar-Verleihung geht die Auszeichnung für den besten nicht englischsprachigen Film an die österreichisch-deutsche Koproduktion "Die Fälscher" des österreichischen Regisseurs Stefan Ruzowitzky. Der Triumph löst eine Welle von Gratulationen, nicht aber die erhoffte deutliche Steigerung der heimischen Filmförderung aus.

2013: Mit zwei Oscars für österreichische Künstler setzt sich der internationale Erfolgslauf des heimischen Films fort. Bei der 85. Oscar-Verleihung in Los Angeles wird Christoph Waltz nach 2010 zum zweiten Mal als bester Nebendarsteller (diesmal für Quentin Tarantinos Western "Django Unchained") ausgezeichnet und Michael Hanekes "Amour" mit dem Auslandsoscar bedacht.



Geburtstage: Giovanni Pico della Mirandola, ital. Humanist (1463-1494); Graf Eduard Taaffe, öst. Staatsmann (1833-1895); Gustinus Ambrosi, öst. Bildhauer/Dichter (1893-1975); Heinrich Strecker, öst. Komponist (1893-1981); Alois Podhajsky, öst. Leiter der Spanischen Hofreitschule (1898-1973); Franz Burda, dt. Verleger (1903-1986); Philip Hampson Knight, US-Unternehmer (1938).

Todestage: Wilhelm Kress, öst. Klavierbauer, Flugpionier und Konstrukteur (1836-1913); Memphis Slim, US-Jazzpianist (1915-1988); Erich Padalewski, öst. Schauspieler (1930-2018); Bobby Moore, brit. Fußballidol (1941-1993); Bernard Loiseau, frz. Meisterkoch (1951-2003).

Namenstage: Matthias, Edelbert, Ida, Modestus, Sergius, Marcus, Blasius, Irmgard.