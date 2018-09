24. September 1988: Der kanadische Sprinter Ben Johnson gewinnt den olympischen 100-Meter-Lauf, wird aber zwei Tage später des Dopings überführt. Die Goldmedaille wird ihm aberkannt.

Unter Montag, 24. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

768: Pippin III., der Jüngere, erster fränkischer König der Karolinger, stirbt in Saint-Denis.

1688: Mit der Belagerung von Philippsburg beginnt Ludwig XIV. seinen dritten Eroberungskrieg gegen die Pfalz, der die Augsburger Allianz der Reichsfürsten gegen ihn auslöst.

1938: In Großbritannien und Frankreich kommt es wegen der Sudetenkrise zu einer Teilmobilisierung.

1943: Russische Truppen überqueren in ihrer Gegenoffensive nördlich von Kiew den Dnjepr.

1953: In Hollywood wird der erste Cinemascope-Film, "Das Gewand", uraufgeführt.

1983: In Monza (Italien) werden hohe Freiheitsstrafen für fünf Verantwortliche der Dioxin-Giftkatastrophe von Seveso im Jahr 1976 ausgesprochen.

1983: Ein Großbrand vernichtet das oststeirische Thermalbad Loipersdorf.

1983: Im Theater an der Wien hat das Musical "Cats" Premiere.

1988: Der kanadische Sprinter Ben Johnson gewinnt den olympischen 100-Meter-Lauf, wird aber zwei Tage später des Dopings überführt. Die Goldmedaille wird ihm aberkannt.

2003: Nach zehnjährigem Rechtsstreit um das Millionenvermögen der Firma Novum urteilt das Berliner Oberverwaltungsgericht, dass diese nicht der Kommunistischen Partei Österreichs gehörte, sondern in Wirklichkeit ein Betrieb der DDR-Staatspartei SED war.

2003: 27 israelische Militärpiloten erklären öffentlich ihre Weigerung, Befehle zu Angriffen auf dicht besiedelte palästinensische Gebiete auszuführen.

2008: Im Nationalrat werden vier der fünf Punkte des Wahlkampf-bestimmenden Pakets von SPÖ-Chef Werner Faymann abgesegnet. Die Hacklerregelung wird verlängert, die Familienbeihilfe aufgestockt, die Studiengebühren werden abgeschafft, die Zugangsbeschränkungen an den Unis reduziert und das Pflegegeld erhöht. Die Halbierung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel kommt nicht, da sich ÖVP und BZÖ dagegen stellen. Dafür wird die Mehrwertsteuer auf Medikamente gesenkt und den Pensionisten angesichts der starken Inflation eine außertourliche Erhöhung gewährt.



Geburtstage: Georg von Frundsberg, kais. Feldhauptmann (1473-1528); Albrecht Wallenstein, Feldherr im 30-jährigen Krieg (1583-1634); Juan Manuel Fangio, arg. Autorennfahrer (1911-1995); Linda McCartney, US-Fotografin (1941-1998).

Todestage: Theophrastus Paracelsus, schweiz.-öst. Arzt/Naturforscher (1493-1541); Berthold Viertel, öst. Schriftsteller (1885-1953).

Namenstage: Rupert, Mercedes, Virgil, Gerhard, Robert, Gerd, Giselher, German, Theodora, Hermann.

Quelle: SN