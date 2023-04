25. April 1988: Einigung zwischen den Sozialpartnern über flexiblere Ladenschlusszeiten

Unter Dienstag, 25. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1408: Der König von Neapel, Ladislaus von Anjou, erobert Rom.

1783: Die Brüder Montgolfier lassen bei Annonay in Frankreich erstmals einen Heißluftballon ("Montgolfière") steigen.

1848: Kaiser Ferdinand I. lässt für die Erbländer die sogenannte Pillersdorfsche ("Oktroyierte") Verfassung verkünden, die von Innenminister Franz Frh. v. Pillersdorf ausgearbeitet wurde.

1898: Die USA greifen auf der Seite der Revolutionäre in den kubanischen Befreiungskampf gegen die Spanier ein, um die Insel nach der spanischen Niederlage unter ihre wirtschaftliche und militärische Kontrolle zu bringen.

1918: Franz Schrekers Oper "Die Gezeichneten" wird in Frankfurt am Main uraufgeführt.

1933: Ein deutsches NS-Gesetz begrenzt den Anteil jüdischer Schüler und Studenten auf maximal 1,5 Prozent jeder Schule bzw. Fakultät.

1938: Der im März emigrierte deutsche Philosoph Martin Buber übernimmt eine Professur an der Hebräischen Universität von Jerusalem.

1943: Die deutschen Nazimachthaber verfügen, dass Juden, "Mischlinge ersten Grades" und Zigeuner keine deutschen Staatsangehörigen sind.

1948: Der indische Regierungschef Jawaharlal Nehru verkündet einen streng neutralen Kurs in der Außenpolitik seines Landes.

1983: Das Hamburger Magazin "Stern" präsentiert auf einer Pressekonferenz die angeblichen Hitler-Tagebücher. Am 6. Mai erweisen sie sich als Fälschung des Malers Konrad Kujau.

1988: In der polnischen Stadt Bromberg (Bydgoszcz) kommt es zu Streiks der Arbeiter der Verkehrsbetriebe.

1988: Bei einer Explosion eines US-U-Bootes vor der Küste Floridas werden 89 Seeleute zum Teil schwer verletzt. Drei sind vermisst.

1988: Einigung zwischen den Sozialpartnern über flexiblere Ladenschlusszeiten: Der einjährige Probebetrieb sieht vor, dass die Geschäfte entweder unter der Woche an einem Werktag bis 20.00 Uhr oder an einem Samstag im Monat bis 17.00 Uhr geöffnet bleiben.

1988: Von einem israelischen Sondergericht wird der gebürtige Ukrainer John (Iwan) Demjanjuk, ehemaliger KZ-Aufseher in Treblinka ("Iwan der Schreckliche"), wegen Massenmordes zum Tod verurteilt. (Das Urteil wird 1993 mangels einwandfreier Beweise für seine Identität aufgehoben.)

1998: In Spanien verursachen giftige Abwässer aus einem geborstenen Auffangbecken einer Schwefelkiesmine unweit von Sevilla eine Umweltkatastrophe.

2003: Winnie Madikizela-Mandela, die Exfrau des früheren südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela und Vorsitzende der Frauenliga des regierenden Afrikanischen Nationalkongresses (ANC), wird wegen Betrugs in 43 und Diebstahls in 25 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. 2004 wird die Strafe auf dreieinhalb Jahre reduziert.

2018: Aus für den Echo: Nach wochenlanger Debatte um die Ehrung für die Rapper Kollegah und Farid Bang wird der Musikpreis abgeschafft, wie der deutsche Bundesverband Musikindustrie ankündigt. Er reagiert damit auf die Empörung über die Preisvergabe an das als antisemitisch kritisierte Rap-Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3". In Folge hatten zahlreiche Künstler aus Protest ihre Echos zurückgegeben.



Geburtstage: Camilla Horn, dt. Schauspielerin (1903-1996); Earl Bostic, US-Jazzmusiker (1913-1965); Astrid Varnay, US-Sopranistin (1918-2006); Cy Twombly, US-Künstler (1928-2011); Tony Christie, brit. Sänger (1943); Raphaël Varane, frz. Fußballspieler (1993).

Todestage: Harald Kreutzberg, dt. Tänzer/Choreograph (1902-1968); Haimo Wisser, öst. Komponist/Autor (1952-1998).

Namenstage: Markus, Erwin, Franka, Armin, Hermann, Heribald, Bernhard, Basilius, Floribert, Philo.