25. April ist Tag des Baumes: Unsere unentbehrlichen Freunde sind selbst bedroht

Auf jeden Menschen in Österreich kommen grob geschätzt 400 Bäume; in Deutschland sind es sogar über 1000. Sie zu erhalten und zu schützen, liegt im größten Interesse der Menschen - nicht zuletzt wegen des Klimawandels. Und doch gibt es Probleme.

Ob Bauholz, Brennholz, Papier, Obst, Nüsse oder Kautschuk: Bäume sind vielfältige Lieferanten des Menschen - für vielfältige Produkte und Rohstoffe. Bäume nehmen Kohlendioxid auf, produzieren Sauerstoff und spenden Schatten. In Wäldern verhindern sie Bodenerosion und helfen bei der Neubildung von Grundwasser.

Der 25. April ist seit 1951 der Internationale Tag des Baumes, der die Bedeutung des Waldes und des Holzes für Natur und Menschen hervorheben soll. Der Tag geht auf die Initiative des ehemaligen US-Landwirtschaftsministers Julius Sterling Morton zurück. Dieser beantragte bei der Regierung von Nebraska 1872 die Arbor-Day-Resolution, die im Laufe von 20 Jahren in den gesamten USA umgesetzt wurde. Bereits bei der ersten Durchführung wurden mehr als eine Million Bäume in Nebraska gepflanzt. Begangen wurde der Tag des Baumes zunächst am 10. April; seit 1951 durch Beschluss der Vereinten Nationen dann am 25. April.

Laut World Wildlife Fund (WWF) ist Österreich ein Land der Wälder: Fast 48 Prozent der heimischen Staatsfläche sind mit Bäumen bedeckt. Das macht vier Millionen Hektar Wald. Auf dieser Fläche stehen 3,5 Milliarden Bäume, also 406 Bäume pro Einwohner. Allerdings ist die Baumdichte etwa in Deutschland noch höher: Dort sind zwar nur 30 Prozent der Landesfläche bewaldet - aber dafür in Summe mit 90 Milliarden Bäume, was bei gut neun Mal so vielen Bewohnern wie Österreich 1081 Bäume pro Einwohner ergibt.

Bäume sind Verbündete der Menschen im Klimawandel und doch auch selbst von ihm bedroht. Als Folge haben in den vergangenen Jahren Sommerdürre, Borkenkäfer und Stürme große Waldflächen auch in Europa zerstört. Waldbesitzer steuern um, ersetzen Fichten- und Kiefernmonokulturen durch artenreichen Mischwald. Bäume können bei der Anpassung an höhere Temperaturen vor allem in Städten helfen: Im Schatten von Bäumen ist es an heißen Tagen angenehmer und kühler als unter Sonnenschirmen oder Markisen. Von Platanen beschirmte Plätze und Straßen, etwa in südfranzösischen Städten, zeugen von einem langen Erfahrungsvorsprung. Am 25. April wird der Tag des Baumes gefeiert