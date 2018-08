25. August 1963: Als erste Frau überquert die Niederländerin Nina Boesmann in einem Freiballon die Alpen.

Unter Samstag, 25. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

383: Der römische Kaiser Gratian wird auf der Flucht vor dem Usurpator Magnus Maximus in Lugdunum (Lyon) ermordet.

1618: In der Schweiz begraben Gesteinsmassen des Monte Conti die Stadt Plurs unter sich. Bis zu 2.000 Menschen kommen bei der Katastrophe ums Leben.

1718: Französische Auswanderer gründen die Stadt La Nouvelle Orléans (New Orleans) in Lousiana. Sie ehren damit den Herzog von Orléans (Bruder von König Ludwig XIV.)

1758: Der preußische König Friedrich II. besiegt bei Zorndorf die mit Österreich verbündeten Russen.

1808: Der vom amerikanischen Ingenieur Robert Fulton erbaute Raddampfer "Clermont" wird als erstes Linienschiff der Welt in Betrieb genommen. Das Dampfschiff fährt auf dem Hudson River von New York nach Albany (240 km).

1883: Der vietnamesische Kaiser Tu Duc unterzeichnet in Hue die Protektoratsverträge mit Frankreich für Annam und Tongking.

1913: Die USA verhängen ein Wirtschaftsembargo gegen Mexiko.

1918: Österreichisch-ungarische Offensive in Albanien.

1943: Lord Louis Mountbatten (vormals Prinz von Battenberg), Cousin des britischen Königs Georg VI. und späterer Vizekönig von Indien, wird zum Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte in Südostasien ernannt.

1948: Die Sowjetunion schließt ihre Konsulate in New York und San Francisco.

1948: Im griechischen Bürgerkrieg gibt der Führer der kommunistischen Aufständischen, General Markos (eigtl. Vafiadis), die Niederlage bei den Kämpfen im Grammos-Gebirge zu.

1948: In Nordkorea finden Wahlen zur ersten Obersten Volksversammlung statt.

1963: Als erste Frau überquert die Niederländerin Nina Boesmann in einem Freiballon die Alpen.

1973: Der UN0-Sicherheitsrat verurteilt die israelischen Luftangriffe auf libanesische Dörfer.

1973: In Sambia (früher Nordrhodesien) unterzeichnet Präsident Kenneth Kaunda die neue Verfassung.

1988: Ein Großfeuer tobt in der berühmten Altstadt von Lissabon. Zwei Menschen kommen ums Leben, 1.500 werden verletzt. Ein Teil des Stadtviertels Baixa zwischen dem Rossio-Platz und dem Tejo-Ufer werden weitgehend zerstört.

1988: Nach achtjährigem Krieg nehmen der Iran und der Irak direkte Gespräche auf.

1993: In Warschau legt der russische Präsident Boris Jelzin am Denkmal zu Ehren der 1940 vom sowjetischen Geheimdienst ermordeten polnischen Offiziere einen Kranz nieder.

1993: Das neue Kaufhaus Steffl wird in der Wiener Kärntnerstraße eröffnet.

2003: Zwei Bombenanschläge in der indischen Metropole Bombay (Mumbai) fordern 53 Todesopfer und mehr als 150 Verletzte. Als Urheber werden militante islamische Kaschmir-Gruppen vermutet.



Geburtstage: Bruno Bettelheim. amer.-öst. Psychologe (1903-1990); Leonard Bernstein, US-Komponist u. Dirigent (1918-1990); Mel Ferrer, US-Schauspieler (1918-2008); Reima Frans Pietilä, finn. Architekt (1923-1993); Josef Schagerl, öst. Bildhauer (1923) (n. a. A. 23. 8. 1923); Álvaro Mutis, kolumb. Schriftsteller (1923-2013); Frederick Forsyth, brit. Schriftsteller (1938); Guy Gilles, frz. Filmregisseur (1938-1996); Timothy "Tim" William Burton, US-Autor, Produzent und Filmregisseur (1958); Fatih Akin, dt. Filmregisseur, Drehbuchautor, Darsteller und Produzent (1973).

Todestage: Joseph von Calasanza, ital. Ordensgründer (Piaristen), 1767 heilig gesprochen (1556-1648); Jacob van Lennep, niedl. Dichter (1802-1868); Antoine Henri Becquerel, frz. Physiker (1852-1908); Leo Blech, dt. Dirigent (1871-1958); Harry Elmer Barnes, US-Soziologe (1889-1968).

Namenstage: Ludwig, Elvira, Josef, Calasanz, Ebba, Patricia, Gaudenz, Christoph, Gregor, Adalbert, Genesius.



Quelle: SN