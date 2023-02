25. Februar 1988: Der Nationalrat beschließt ein Kunstförderungsgesetz

Unter Samstag, 25. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1623: Die dem (böhmischen) "Winterkönig" Friedrich entzogene pfälzische Kurwürde wird Herzog Maximilian I. von Bayern zugesprochen.

1928: In Berlin wird der Österreicher Willy Böckl Weltmeister im Eiskunstlauf.

1938: Nach dem Rücktritt von Anthony Eden, der die "Appeasement"-(Beschwichtigungs-)Politik Chamberlains gegenüber Hitler missbilligt, wird Lord Halifax britischer Außenminister.

1948: Nach einer zweiwöchigen Regierungskrise übernehmen in der Tschechoslowakei übernehmen die Kommunisten unter der Führung von Klement Gottwald die alleinige Macht. Staatspräsident Edvard Beneš akzeptiert die Demission der von den bürgerlichen Parteien gestellten Minister.

1968: Der einmillionste Fernsehteilnehmer wird in Österreich angemeldet.

1978: Auf dem ersten Teilstück der Wiener U-Bahn (U1 Reumannplatz - Kagran) wird der Betrieb aufgenommen.

1988: General Roh Tae Woo, Mitstreiter und Nachfolger des Militärdiktators Chun Doo Hwan, wird als südkoreanischer Präsident vereidigt.

1988: Der Nationalrat beschließt ein Kunstförderungsgesetz, welches nach einem Vier-Parteien-Abänderungsantrag den Staat erstmals von Gesetzes wegen zur Kunstförderung verpflichtet.

1998: In Südafrika wird der Alt-Abt des Stiftes Wilten, Alois Stöger, bei einem Busunglück getötet. Weitere fünf Reisende aus Tirol werden verletzt.

2003: Nach mehr als 30 Jahren verstummt die Raumsonde Pioneer 10. Sie sendet aus über zwölf Milliarden Kilometern, vom Rand unseres Sonnensystems, das letzte Signal.

2003: In Südkorea wird der neue Staatspräsident Roh Moo Hyun vereidigt. Er bekennt sich zu den Grundsätzen der Versöhnungspolitik seines Amtsvorgängers Kim Dae Jung gegenüber Nordkorea.



Geburtstage: Enrico Caruso, ital. Opernsänger (1873-1921); (nach anderen Angaben 27. Februar); John Foster Dulles, US-Politiker (1888-1959); Wolfgang von Gronau, dt. Flugpionier (1893-1977); Karl Heinz Stroux, dt. Regisseur/Intendant (1908-1985); Gert Fröbe, dt. Schauspieler (1913-1988); Stefan László, öst. Bischof (1913-1995); Bibiane Zeller, öst. Schauspielerin (1928); Friedl Koncilia, ehem. öst. Fußballer (1948); Julio Iglesias (jr.), span. Sänger (1973).

Todestage: Friedrich I., König in Preußen (1657-1713); Tennessee Williams, US-Dramatiker (1911-1983); Eddie Constantine, US-Filmschauspieler (1917-1993); Vico Torriani, schweiz. Sänger/Entertainer (1920-1998).

Namenstage: Walpurga, Adeltrud, Viktor, Adelhelm, Sebastian, Adam, Konstantin, Edeltraud.