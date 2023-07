25. Juli 1698: Der Londoner Thomas Savery erhält ein Patent für die von ihm erfundene Dampfmaschine

Unter Dienstag, 25. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1593: Frankreichs König Heinrich IV. von Bourbon, vormals Haupt der Hugenotten, tritt zum Katholizismus über ("Paris vaut bien une messe"). Dem Erben des Königreichs Navarra war nach der Ermordung seines Schwagers Heinrich III. und dem Aussterben des Hauses Valois die französische Krone zugefallen.

1698: Der Londoner Thomas Savery erhält ein Patent für die von ihm erfundene Dampfmaschine.

1828: Ignaz Bösendorfer erhält den Meisterbrief für das Klaviermachergewerbe und den Bürgerbrief der Stadt Wien. Er eröffnet daraufhin eine Klavierfabrik im achten Wiener Gemeindebezirk Josefstadt.

1848: Feldmarschall Josef Wenzel Graf Radetzky besiegt in der Schlacht bei Custoza südlich des Gardasees König Albert von Sardinien.

1938: Die "Ebroschlacht", die letzte große Offensive der republikanischen Regierung während des "Spanischen Bürgerkrieges", beginnt und endet am 26. November mit einem Sieg der Streitkräfte von Francisco Franco.

1938: Mit dem Erlöschen der Approbation zum 30.9. wird jüdischen Ärzten die Berufstätigkeit untersagt.

1938: Nach dem Tod seines Onkels Franz I. wird Franz Joseph II. regierender Fürst von und zu Liechtenstein.

1943: Der italienische König Viktor Emanuel III. lässt Ministerpräsident Benito Mussolini verhaften, der zuvor vom "Großen Faschistischen Rat" zum Rücktritt gezwungen worden war.

1943: In der Nacht beginnt die angloamerikanische Luftwaffe mit den bisher schwersten Bombenangriffen in der Geschichte auf Hamburg. Die "Operation Gomorrha" wird bis 3.8. durchgeführt, bis November werden rund 34.000 Tote gezählt.

1948: In der Sowjetzone beginnt der Banknotenumtausch im Rahmen der Währungsreform.

1963: Das Abkommen über die Einstellung von Atomwaffenversuchen wird von den USA, der UdSSR und Großbritannien paraphiert.

1968: Papst Paul VI. lehnt in seiner Enzyklika "Humanae Vitae" Zugeständnisse bei der Geburtenregelung ab.

1978: Der erste "Retortenbaby" der Welt, Louise Brown, wird in Oldham, England, geboren.



Geburtstage: Christoph Scheiner, dt. Mathematiker, Physiker und Astronom (1573-1650); Arthur Balfour, engl. Staatsmann (1848-1930); Ottokar Kernstock, öst. Dichter (1848-1928); Alfredo Casella, ital. Komponist (1883-1947); Gustav Stolper, öst. Wirtschaftspolitiker (1888-1947); Estelle Getty, US-Schauspielerin (1923-2008); Louise Brown, erster durch künstliche Befruchtung gezeugter Mensch (1978).

Todestage: Franz I., Fürst von und zu Liechtenstein (1853-1938); Ludwig Bölkow, dt. Flugzeugkonstrukteur (1912-2003); John Schlesinger, brit. Regisseur (1926-2003); Walter De Maria, US-Bildhauer (1935-2013); Bernadette Lafont, frz. Schauspielerin (1938-2013); Sergio Marchionne, langjähriger Chef der Autobauer Fiat Chrysler und Ferrari (1952-2018).

Namenstage: Jakob, Thomas, Thea, Meinold, Urs, Gloria, Johannes, Valentina, Theodulf, Willibold.