25. Mai 2003: Werner Schlager wird durch einen 4:2-Finalsieg über Joo Se Hyuk Weltmeister und ist damit erster österreichischer Tischtennis-Einzel-Weltmeister seit 1937.

Unter Freitag, 25. Mai, ist im Buch der Geschichte u. a. verzeichnet:

1868: Drei von Kaiser Franz Joseph sanktionierte Kirchengesetze schränken das Konkordat mit dem Heiligen Stuhl aus dem Jahr 1855 wesentlich ein.

1908: Das Opernhaus Teatro de Colón wird, mit der Oper "Aida" von Giuseppe Verdi, in Buenos Aires eröffnet.

1913: Im Wiener Hotel Klomser nimmt sich Oberst Alfred Redl, k.u.k. Generalstabschef des 8. Korps in Prag, zuvor stellvertretender Chef des Evidenzbüros (Nachrichtendienst) im österreichisch-ungarischen Kriegsministerium, das Leben. Der homosexuelle Offizier war als Spion im Dienste Russlands entlarvt und zum Selbstmord gezwungen worden.

1923: Transjordanien wird von Palästina abgetrennt und unter dem Haschemiten-Fürsten Emir Abdullah ein eigenes britisches Mandatsgebiet.

1943: Der deutsche General Adolf Galland erprobt die von Willy Messerschmidt entworfene "Me 262", den ersten Düsenjäger der Welt.

1963: In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gründen 30 afrikanische Staaten die Organisation Afrikanischer Einheit (OAU). Erster Vorsitzender ist Äthiopiens Kaiser Haile Selassie I.

1973: Die USA schießen ihre erste Raumstation "Skylab" in eine Erdumlaufbahn.

1993: In Guatemala löst Präsident Jorge Serrano das Parlament auf und setzt die bürgerlichen Grundrechte außer Kraft. Der Staatsstreich scheitert innerhalb weniger Tage.

1993: Der UNO-Sicherheitsrat beschließt die Einsetzung eines internationalen Sonderstrafgerichtshofes zur Ahndung von Kriegsverbrechen im ehemaligen Ex-Jugoslawien.

2003: Der Tischtennisspieler Werner Schlager wird, durch einen 4:2-Finalsieg über den Südkoreaner Joo Se Hyuk, Weltmeister und ist damit erster österreichischer Tischtennis-Einzel-Weltmeister seit 1937.

2003: In Armenien weigert sich die Opposition, den Sieg der regierenden Republikanischen Partei bei den Parlamentswahlen anzuerkennen.

2003: Unter Vorbehalt akzeptiert die israelische Regierung mit hauchdünner Mehrheit den internationalen Friedens-Fahrplan ("Roadmap"), der einen unabhängigen palästinensischen Staat im Westjordanland und Gaza-Streifen bis 2005 vorsieht.



Geburtstage: "Schinderhannes" (eigtl. Johann Bückler), rheinischer Volksheld und Räuberhauptmann (1783-1803); Ralph Waldo Emerson, US-Schriftst. (1803-1882); Jacob Burckhardt, schweiz. Kulturhist. (1818-1897); Klaus Meine, dt. Sänger "Scorpions" (1948).

Todestage: Marie-Madeleine Gräfin von La Fayette, franz. Schriftstellerin (1634-1693); Alfred Redl, öst. Offizier und russ. Spion (1864-1913); Idris I. al-Senussi, König von Libyen (1890-1983); Gertrud Karg-Bebenburg, öst. Schriftstellerin (1944-1998).

Namenstage: Gregor, Magdalena, Beda, Urban, Herta, Hildebrand, Gilbert, Heinrich, Heribert, Eilhard, Valentina, Sophia.

(SN)