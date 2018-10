25. Oktober 1918: Wien steht vor einer Hungerkatastrophe. Die noch vorhandenen Nahrungsmittelvorräte reichen selbst bei größter Sparsamkeit nur noch für zwei Wochen.

Unter Donnerstag, 25. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1823: In Wien wird Carl Maria von Webers romantische Oper "Euryanthe" uraufgeführt.

1848: Die um Wien zusammengezogenen kaiserlichen Truppen beginnen mit dem Großangriff auf die Hauptstadt.

1878: Der Bourbonen-Gegner Oliva verübt ein Attentat auf den spanischen König Alfons XII.

1913: In Wien hat die Operette "Polenblut" von Oskar Nedbal Premiere.

1918: Wien steht vor einer Hungerkatastrophe. Die noch vorhandenen Nahrungsmittelvorräte reichen selbst bei größter Sparsamkeit nur noch für zwei Wochen.

1918: Bei einem Ungarn-Besuch weihen Kaiser Karl und Kaiserin Zita (als König und Königin) die Universität Debrecen ein.

1918: Das britische Unterhaus beschließt die Wählbarkeit von Frauen zu Abgeordneten.

1943: Sowjetische Truppen bilden Brückenköpfe auf dem westlichen Dnjepr-Ufer, die Stadt Dnjepropetrowsk wird von den deutschen Truppen aufgegeben.

1948: Die sowjetische Besatzungsmacht fordert von der österreichischen Bundesregierung die Übergabe von 540 Lokomotiven und 5.570 Eisenbahnwaggons fremder Herkunft als Beutegut.

1948: Das belgische Parlament beschließt die Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung des Verhaltens von König Leopold III. unter der nazideutschen Okkupation.

1968: Die tschechoslowakische Bundesversammlung verabschiedet das Nationalitätengesetz, das die Gleichberechtigung der beiden Staatsvölker, Tschechen und Slowaken, verfassungsmäßig verankert.

1973: Im arabisch-israelischen Yom-Kippur-Krieg tritt der vom Weltsicherheitsrat geforderte Waffenstillstand in Kraft.

1983: US-Interventionstruppen landen auf Grenada und beseitigen das dortige Revolutionsregime.

1983: In Helsinki beginnt die Vorbereitungsrunde für die Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE).

2003: In Washington und San Francisco gehen mehr als hunderttausend Amerikaner aus Protest gegen die Irak-Politik von US-Präsident George W. Bush auf die Straße.

2003: Der Chef des größten russischen Ölkonzerns Yukos, Michail Chodorkowsky, wird wegen Betrugs und Steuerhinterziehung festgenommen. Viele sehen Präsident Wladimir Putin hinter dem offenbar politisch motiviertem Schritt.

2008: In Wien macht ein Straßenbahnfahrer einen geschmacklosen politischen Scherz mit Folgen: Nach der Durchsage "Sieg Heil" im Zuge der letzten Fahrt der Ringlinie 1 wird der Mann gefeuert.



Geburtstage: Georges Bizet, frz. Komponist (1838-1875); Victor Oscar Tilgner, öst. Bildhauer (1844-1896).

Todestage: Jean Schlumberger, franz. Schriftsteller (1877-1968); Vincent Price, US-Schauspieler (1911-1993); Wilhelm Karmann, dt. Automobilunternehmer (1914-1998).

Namenstage: Krispin, Chrysantus, Krispinian, Daria, Ludwig, Luitgard, Wilhelmine, Lutz, Probus, Bonifatius.



Quelle: SN