26. April 2018: Der ehemalige US-Fernsehstar Bill Cosby wird wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen

Unter Mittwoch, 26. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1518: Luther stellt sich auf dem Augustinerkonvent zu Heidelberg einer Disputation.

1803: Über der französischen Ortschaft L'Aigle an der oberen Dordogne geht ein Meteorit nieder.

1828: Russland, das die griechische Unabhängigkeitsbewegung unterstützt, erklärt dem Osmanischen Reich den Krieg.

1908: In Salzburg findet der erste Internationale Psychoanalytische Kongress statt (bis 28. April). Sigmund Freud hält den Eröffnungsvortrag.

1918: Die deutschen Divisionskommandanten melden "Drückebergerei" und Panik in der Truppe. Trotz hohen Verlusten erhalten die kriegsmüden Fronttruppen keinen Nachschub mehr.

1918: Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetrussland.

1923: In der Londoner Westminsterabtei wird der Herzog von York, Prinz Albert - der nachmalige britische König Georg VI. - mit Lady Elizabeth Bowes-Lyon, Tochter des schottischen Grafen von Strathmore, getraut. Sie sind die Eltern von Königin Elizabeth II.

1938: Die deutschen Juden müssen ihr gesamtes in- und ausländisches Vermögen melden.

1943: Moskau bricht die Beziehungen zur polnischen Exilregierung in London ab, da diese eine internationale Untersuchung der Morde von Katyn gefordert hat.

1958: Eröffnung des Autobahn-Teilstückes Salzburg-Mondsee.

1968: Der sogenannte "Koren-Plan" wird von einer außerordentlichen Ministerratssitzung beschlossen, er wird damit zum wirtschaftlichen Konzept der Bundesregierung.

1978: Die französische Regierung entsendet Truppen in den Tschad, um zu verhindern, das die ehemalige Kolonie unter libyschen Einfluss gerät.

1988: Der Freispruch in der Ehrenbeleidigungsklage von Altbundeskanzler Fred Sinowatz gegen den Journalisten Alfred Worm wird rechtskräftig. Der noch amtierende SPÖ-Vorsitzende gibt sich mit der Erklärung zufrieden, nicht "Drahtzieher" der sogenannten Waldheim-Kampagne vor der Bundespräsidentenwahl 1986 gewesen zu sein.

1993: Das bosnische Serbenparlament verwirft den Vance-Owen-Plan, der die Aufteilung Bosnien-Herzegowinas in Kantone nach ethnischen Kriterien vorsieht.

2003: Der amerikanische Astronaut Edward Lu und der russische Kosmonaut Juri Malentschenko starten vom Raumfahrtzentrum Baikonur mit einer Sojus-Kapsel zur Internationalen Raumstation ISS.

2018: Der ehemalige US-Fernsehstar Bill Cosby wird wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen. Am 25. September wird das Strafmaß von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Gefängnis verkündet. Noch am selben Tag tritt der Entertainer seine Haft an.



Geburtstage: Eugène Delacroix, frz. Maler (1798-1863); Arno Holz, dt. Schriftsteller (1863-1929); Anita Loos, US-Schriftstellerin (1893-1981); Arno Allan Penzias, US-Physiker dt. Herkunft; Nobelpreis 1978 (1933); Dimiter Gotscheff, bulgar. Regisseur (1943-2013); Josef Bierbichler, dt. Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor (1948); Ingolf Lück, dt. Schauspieler (1958); Stephanie Graf, ehem. öst. Leichtathletin (1973).

Todestag: Allan Arbus, US-Schauspieler "Mash" (1918-2013); Anna Proclemer, ital. Theater-Schauspielerin (1923-2013); Kurt Absolon, öst. Maler und Graphiker (1925-1958); George Jones, US-Countrymusiker (1931-2013).

Namenstage: Trudbert, Kletus, Ratbert, Consuelo, Helene, Theresia, Richard, Petrus, Valentina.