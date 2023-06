26. Juni 1848: Erzherzog Johann von Österreich übernimmt in Wien mit Bevollmächtigung des Kaisers die Regierung

Unter Montag, 26. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: Erzherzog Johann von Österreich übernimmt in Wien mit Bevollmächtigung des Kaisers die Regierung.

1848: Junischlacht in Paris: Der von der Nationalversammlung zum Militärdiktator ernannte Kriegsminister Louis-Eugène Cavaignac lässt einen am 24.6. ausgebrochenen Arbeiteraufstand blutig niederschlagen.

1858: Im Frieden von Tientsin zwischen China und England muss China den Europäern mehrere Häfen öffnen und ihre Gesandtschaften zulassen.

1948: Die Berliner Luftbrücke "Operation Vittels" beginnt offiziell, die "Rosinenbomber" werden von den Luftwaffen der USA, Großbritanniens und Frankreichs gestellt.

1963: US-Präsident John F. Kennedy beendet einen dreitägigen Deutschlandbesuch in Westberlin und sagt dort: "Ich bin ein Berliner."

1968: In der Tschechoslowakei wird die Zensur abgeschafft.

1968: Die USA geben die Bonin-Inseln an Japan zurück.

1978: Bretonische Separatisten verüben einen Sprengstoffanschlag auf das Schloss von Versailles und richten Millionenschäden an.

1983: Das Jugendzentrum Gassergasse wird gewaltsam geräumt. Das Autonome Kultur- und Kommunikationszentrum GAsserGAsse (GAGA) ist ein idealistisches, selbstverwaltetes Projekt für autonome Gruppen und wurde 1981 gegründet.

1988: Ein französischer Airbus mit 136 Insassen stürzt bei einer Tiefflugdemonstration nahe Mühlhausen im Elsass ab. Drei Menschen kommen ums Leben, 89 werden zum Teil schwer verletzt.

2008: Knalleffekt in der Europapolitik: Die SPÖ-Spitze mit Alfred Gusenbauer und Werner Faymann kündigt in einem Leserbrief an die "Kronen Zeitung" an, künftig bei wesentlichen EU-Vertragsänderungen in Österreich eine Volksabstimmung durchführen zuwollen.



Geburtstage: Willy Messerschmitt, dt. Flugzeugbauer (1898-1978); Ernst Anton Plischke, öst. Architekt (1903-1992); Claudio Abbado, ital. Dirigent (1933-2014); Michail Chodorkowski, ehem. russ. Öl-Mogul (1963); Paolo Maldini, ital. Ex-Fußballspieler (1968); Ariana Grande, US-Popsängerin (1993).

Todestage: Peter Rosegger, öst. Schriftsteller (1843-1918); Karl Landsteiner, öst.-US Bakteriologe; Nobelpreis 1930 (1868-1943); James Weldon Johnson, US-Schriftsteller (1871-1938); Alfred Döblin, dt. Schriftsteller (1878-1957); John Cranko, brit. Choreograph (1927-1973); Bert Stern, US-Fotograf (1929-2013).

Namenstage: Johann, Paul, Anthelm, Vigilius, Rudolf, Jeremias, David, Emma, Maxentius.