26. September 1963: Außenminister Bruno Kreisky hält vor der UNO-Vollversammlung in New York eine Rede zum Südtirol-Problem.

Unter Mittwoch, 26. September, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1858: Eröffnung der Kaiserin-Elisabeth-Westbahn auf der Strecke Wien-Linz.

1878: Österreichisch-ungarische Truppen erobern Mostar, die Hauptstadt der Herzegowina. (Die bosnische Hauptstadt Sarajevo war im August eingenommen worden.)

1918: Der tschechische Nationalrat proklamiert in Paris die Errichtung eines selbstständigen tschechischen Staates.

1938: Das britische Foreign Office gibt bekannt, England, Frankreich und auch Prag seien zu Verhandlungen bereit, um den Sudetendeutschen die Zugehörigkeit zu Deutschland zu ermöglichen.

1963: Außenminister Bruno Kreisky hält vor der UNO-Vollversammlung in New York eine Rede zum Südtirol-Problem.

1968: Marcello Caetano wird als Nachfolger des schwer erkrankten António Salazar neuer portugiesischer Ministerpräsident.

1988: Das Buch "Die satanischen Verse", ein Roman des indisch-britischen Schriftstellers Salman Rushdie, erscheint. Es handelt von indischen Immigrant/innen in Großbritannien und vom Leben des Propheten Mohammed. Das Erscheinen löst eine Reihe von Protesten und Gewalttaten von Muslim/innen aus. Der iranische Revolutionsführer Ayatollah Ruhollah Khomeini verurteilt Rushdie wegen einiger Passagen des Buches zum Tode.

2008: Der längst dienende Landeshauptmann Kärntens, Leopold Wagner (SPÖ), stirbt im 81. Lebensjahr.

2008: Der US-Schauspieler Paul Newman stirbt im Alter von 83 Jahren an Lungenkrebs.

2013: Im "Blutdiamanten-Prozess" von Den Haag wird nach siebenjährigem Prozess der ehemalige Präsident von Liberia, Charles Taylor, in letzter Instanz zu 50 Jahren Gefängnis verurteilt. Der 65-Jährige ist das erste ehemalige Staatsoberhaupt, das seit den Nürnberger Prozessen schuldig gesprochen wird - wegen Anstiftung und Beihilfe zu tausendfachem Mord, Folterungen und Vergewaltigungen im Bürgerkrieg von Sierra Leone.



Geburtstage: T(homas) S(tearns) Eliot, engl.-US-Dichter (1888-1965); George Gershwin, US-Komponist (1898-1937); Ernst Schnabel, dt. Schriftsteller (1913-1986); Rudolf Scholz, öst. Organist, Musikpädagoge (1933-2012); Olivia Newton-John, brit. Sängerin (1948); James Caviezel, US-Schauspieler (1968).

Todestage: August Ferdinand Möbius, dt. Mathematiker (1790-1868); Georg Simmel, dt. Soziologe und Philosoph (1858-1918); Jan Parandowski, poln. Schriftsteller (1895-1978); Anna Magnani, ital. Schauspielerin (1908-1973); Paul Newman, US-Schauspieler (1925-2008); Leopold Wagner, öst. Politiker (SPÖ) (1927-2008); Robert Palmer, britischer Musiker (1949-2003).

Namenstage: Kosmas, Damian, Zyprian, Meinhard, Eugenie, Egmont, Justina, Cosima, Rene´, Maria, Victoria.

Quelle: SN