27. August 1948: Österreich tritt der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bei

Unter Sonntag, 27. August, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1648: Tag der Barrikaden in Paris: Aufstand der Massen gegen die absolutistische Regierung der Königinmutter Anna von Österreich und des Ersten Ministers Kardinal Jules Mazarin.

1783: Der französische Physiker Jacques-Alexandre César Charles lässt in Paris den ersten mit Wasserstoff gefüllten und mit einer Gummilösung imprägnierten Ballon ("Charlière") aufsteigen. Der unbemannte Ballon geht in dem Dorf Gonesse nieder, wo völlig verschreckte Bauern das unbekannte Flugobjekt mit Mistgabeln zerstören.

1828: Im Frieden von Rio de Janeiro zwischen Uruguay und Brasilien wird die Souveränität Uruguays bestätigt.

1883: Der Inselvulkan Krakatau in der Sundastraße explodiert, eine bis über 20 Meter hohe Flutwelle tötet 36.000 Menschen.

1928: Der Kellogg-Briand-Pakt zur Ächtung des Krieges wird in Paris von 15 Staaten unterzeichnet.

1938: Der deutsche Generalstabschef Ludwig Beck legt sein Amt nieder, weil er Hitlers Aufmarschplan zur Zerschlagung der Tschechoslowakei ablehnt. Nachfolger wird Franz Halder.

1938: Der Führer der Sudetendeutschen Volkspartei, Konrad Henlein, ruft das "Notwehrrecht für Sudetendeutsche" aus. Die deutsche Gesandtschaft in Prag erhebt offiziellen Protest gegen die "Beleidigung des deutschen Soldatentums" durch die tschechoslowakische Presse.

1948: Österreich tritt der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds bei.

1953: Papst Pius XII. schließt mit Franco-Spanien ein neues Konkordat, das dem autoritären Regime ein Mitspracherecht bei sämtlichen Bischofsernennungen einräumt. Die Kirche erhält umfangreiche Privilegien.

1953: Uraufführung von William Wylers Romanze "Ein Herz und eine Krone" in den USA: Die bis dahin unbekannte Audrey Hepburn wird zum Weltstar. Sie spielt eine Prinzessin, die sich zwischen ihren Pflichten als Thronerbin und ihrer Liebe zu einem Reporter (Gregory Peck) entscheiden muss.

1983: Vier Araber kapern ein französisches Verkehrsflugzeug auf dem Flug Wien-Paris und geben erst am 31.8. in Teheran auf.

2003: Während eines religiösen Hindu-Festes im Westen Indiens führt der Zusammensturz einer Absperrung zu einer Massenpanik. Rund vierzig Menschen werden zu Tode getrampelt.



Geburtstage: Lyndon B. Johnson, US-Präsident (1908-1973); Othmar Schneider, öst. Hotelier und Skirennfahrer (1928-2012); Gatsha Buthelezi, südafr. Zulu-Politiker (1928); Bernhard Hüttenegger, öst. Autor (1948); Peter Stormare, schwed. Schauspieler (1953).

Todestage: James Thomson, schott. Dichter (1700-1748); Peter Mitterhofer, öst. Erfinder der Schreibmaschine (1822-1893); Adolf Grimme, dt. Pädagoge, ehem. Rundfunkdirektor (1889-1963); Edwin Loebenstein, öst. Jurist (1911-1998); Pierre Poujade, frz. Politiker (1920-2003); Georg Schmid, öst. Bühnenbildner (1928-1998); Josef Hesoun, öst. Politiker; Sozialminister 1990-1995 (1930-2003); Franz Häussler, öst. Theaterdirektor; 2002-2008 kfm. Generaldirektor der "Vereinigten Bühnen Wien" (1936-2018).

Namenstage: Monika, Gebhard, Cäsarius, Josef, Agnes, Amadeus, Rufus, Werenfried.