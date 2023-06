27. Juni 2008: Microsoft-Mitbegründer Bill Gates verabschiedet sich nach 33 Jahren in der Führung des Software-Unternehmens vom Tagesgeschäft

Unter Dienstag, 27. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1693: Der Londoner Buchhändler John Dunton bringt unter dem Titel "The Ladies' Mercury" die erste Frauenzeitschrift heraus.

1713: "Frieden von Adrianopel". Sultan Ahmed III. bestätigt den 1711 geschlossenen "Frieden vom Pruth". Russland und das Osmanische Reich verpflichten sich, 25 Jahre lang die Waffen ruhen zu lassen.

1743: Österreichischer Erbfolgekrieg: Bei Dettingen am Main besiegen die verbündeten Engländer, Hannoveraner und Österreicher die Franzosen unter dem Herzog von Noailles. (Händel verherrlichte den Sieg mit seinem "Dettinger Te Deum".) Bayerns Kurfürst Karl Albrecht, der 1742 als Karl VII. zum Kaiser gekrönt worden war, flieht aus seinem Erbland, das unter österreichische Verwaltung kommt.

1813: "Konvention von Reichenbach". Zwischen Russland, Preußen und Österreich wird, während der Befreiungskriege, ein geheimes Abkommen geschlossen, in welchem sich Österreich erstmals zu einer Koalition bekennt. Kaiser Franz I. verpflichtet sich, Frankreich den Krieg zu erklären, falls bis zum 20. Juli nicht einige Bedingungen erfüllt werden. Nachdem Kaiser Napoleon I. auf dem "Prager Friedenskongress" auf die Forderungen nicht eingeht, erklärt Österreich am 11. August Frankreich den Krieg.

1893: Mit dem Zusammenbruch der New Yorker Börse greift die seit 1873 andauernde Wirtschaftskrise ("Große Depression") von Europa auf die USA über. Die Folgen sind Preisverfall, Produktionsrückgang und hohe Arbeitslosigkeit.

1933: Die Deutschnationale Volkspartei und die Deutsche Staatspartei beschließen ihre Selbstauflösung. Reichswirtschaftsminister Alfred Hugenberg (DNVP) erklärt seinen Rücktritt.

1948: Auf der Bukarester Konferenz wird die KP Jugoslawiens aus der Kominform ausgeschlossen. Tito bricht mit der UdSSR.

1948: In der Tschechoslowakei kommt es zur Zwangsvereinigung der Sozialdemokratischen mit der Kommunistischen Partei.

1948: Die japanische Stadt Fukui auf Hondo wird von einem Erdbeben heimgesucht, mehr als 5.000 Menschen sterben.

1968: Tschechoslowakische Künstler, Wissenschafter und Sportler veröffentlichen das "Manifest der 2.000 Worte", einen Appell zur Fortsetzung des Demokratisierungsprozesses.

1968: Längste Nationalratsdebatte seit Bestehen der Zweiten Republik über einen Tagesordnungspunkt: 14 Stunden und acht Minuten wird über die Steuergesetze zur Verminderung des Budgetdefizits 1969 debattiert.

1968: In Vietnam geben die Amerikaner die Dschungelfestung Khe Sanh auf.

1978: Der erste polnische Kosmonaut, Mirosław Hermaszewski, fliegt mit einer sowjetischen Rakete ins All.

1988: Bei einem Eisenbahnunglück im Pariser Bahnhof Gare de Lyon kommen 59 Menschen ums Leben, 40 weitere werden verletzt.

1988: In Hannover beginnt eine zweitägige Gipfelkonferenz der EG-Staats- und Regierungschefs. Sie bekennen sich zur Bildung eines EG-Binnenmarktes bis 1992.

1993: Durch einen überraschenden US-Raketenangriff wird die irakische Geheimdienstzentrale in Bagdad zerstört. Washington begründet die Operation, bei der fünf Zivilisten ums Leben kommen, mit Hinweisen auf ein geplantes Attentat gegen Ex-Präsident George Bush.

1993: Bei einem Anti-Terror-Einsatz deutscher Sicherheitskräfte auf dem Bahnhof der mecklenburgischen Stadt Bad Kleinen werden ein Polizeibeamter und der mutmaßliche RAF-Terrorist Wolfgang Grams getötet. Widersprüchliche Zeugenaussagen zum Tathergang führen zu einer innenpolitischen Krise.

2008: Microsoft-Mitbegründer Bill Gates verabschiedet sich nach 33 Jahren in der Führung des Software-Unternehmens vom Tagesgeschäft.

Geburtstage: Paul von Mauser, dt. Gewehrkonstrukteur (1838-1914); Alja Rachmanowa, russ. Schriftstellerin (1898-1991); Horst Brandstätter, dt. Unternehmer (Playmobil) (1933-2015); Konrad Kujau, deutscher Maler, Fälscher der Hitler-Tagebücher (1938-2000); Hubert "Hubsi" Kramar, öst. Schauspieler, Regisseur und Produzent (1948); Matthias Hartmann, dt. Theaterregisseur; 2009-2014 Direktor des Burgtheaters (1963); Petra Frey, öst. Schlagersängerin (1978); Marc Eric Terenzi, US-Popsänger (1978).

Todestage: Agnolo Firenzuola, ital. Dichter (1493-1543); Michelangelo Unterberger, öst. Maler (1695-1758); Heinrich Zschokke, schweiz. Schriftsteller (1771-1848); Joseph "Joe" Jackson, US-Musikmanager und Vater u.a. von Michael Jackson (1928-2018).

Namenstage: Hemma, Harald, Ladislaus, Emma, Maximus, Philippine, Cyrill, Gerhoch, Aureus, Crescens, Theonest, Heimerad.