27. Mai 1703: Zar Peter der Große gründet St. Petersburg

Unter Samstag, 27. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1703: Zar Peter der Große gründet St. Petersburg.

1718: Mit kaiserlichem Privilegium gründet Claudius Innozenz Du Paquier die Wiener Porzellanmanufaktur Augarten, die nach Meißen zweitälteste europäische Erzeugungsstätte.

1903: AEG und Siemens gründen in Berlin die "Gesellschaft für drahtlose Telegraphie".

1923: In Le Mans geht das erste dort ausgetragene 24-Stunden-Rennen zu Ende.

1928: Im Zsolnay-Verlag erscheint Franz Werfels "Abituriententag".

1933: Um Druck auf Wien auszuüben, eine innenpolitische Destabilisierung herbeizuführen und der österreichischen Wirtschaft zu schaden, verhängt Deutschland die "Tausend-Mark-Sperre" gegen Österreich. (Vor Antritt einer Österreich-Reise muss jeder deutsche Staatsbürger eine Gebühr in Höhe von 1.000 Reichsmark entrichten.) - Spürbare Auswirkungen auf den Fremdenverkehr.

1958: Der Computerpionier Heinz Zemanek errechnet mit Hilfe des ersten, gänzlich mit Transistoren ausgestatteten Computers namens "Mailüfterl", in 66 Minuten die Primzahl 5 073 548 261.

1968: Der Contergan-Prozess um das Embryo schädigende Arzneimittel beginnt. Das rezeptfrei erhältliche Schlaf- und Beruhigungsmittel "Contergan" verursachte bei Kindern, deren Mütter es während der Schwangerschaft eingenommen haben, Missbildungen. Am 18. Dezember 1970 wird das Verfahren eingestellt.

1978: Aus der Haftanstalt Berlin-Moabit wird der mutmaßliche Terrorist Till Meyer von zwei Frauen mit Waffengewalt befreit.

1993: Bei einem Autobombenanschlag im Zentrum von Florenz werden fünf Menschen getötet und die "Uffizien" in der Altstadt, eines der bekanntesten Museen der Welt, beschädigt.

2003: Der ÖGB fordert die Rücknahme des Regierungsentwurfs zur Pensionsreform und ruft für den 3. Juni einen ganztägigen "Abwehrstreik" aus.



Geburtstage: Harold Jacob Rome, US-Komponist (1908-1993); Peter Cushing, brit. Schauspieler (1913-1994); Yasuhiro Nakasone, jap. Politiker (1918-2019); Henry Kissinger, ehem. US-Außenminister (1923); Thea Musgrave, brit. Komponistin (1928); Wolfgang Houska, öst. Bankier (1938-2005); Maria Walliser, ehem. schweiz. Skiläuferin (1963).

Todestage: Aquilino Ribeiro, portug. Schriftsteller (1885-1963); Ernst Ruska, dt. Elektroingenieur; Nobelpreis 1986 (1906-1988); Herbert Pichler, (gen. "Mondpichler") öst. Arzt, Journalist, Fernsehkommentator und Unternehmer; Weltraummediziner; 1949 Gründung der Arzneimittelerzeugungsfirma "Sigmapharm"; 1969 Kommentator, zusammen mit Hugo Portisch, der ersten Mondlandung beim ORF (1921-2018); Luciano Berio, ital. Dirigent und Komponist (1926-2003).

Namenstage: August, Bruno, Ludolf, Auguste, Johannes, Julius, Randolf, Bedo, Philipp, Friedrich, Margareta.