27. Oktober 1858: Roland H. Macy eröffnet an der New Yorker 6th Avenue ein Galanteriewarengeschäft.

Unter Samstag, 27. Oktober, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1553: Johannes Calvin lässt einen seiner Hauptkritiker, den Spanier Michek Servet, in Genf verbrennen.

1848: In der Frankfurter Paulskirche stimmt eine starke Mehrheit der Nationalversammlung für eine "großdeutsche" Lösung: Die multinationale Habsburgermonarchie soll in einen dem künftigen Reich zugehörigen und einen "reichsfremden" Teil aufgegliedert werden.

1848: In Berlin tritt ein linkes Gegenparlament zusammen. Obwohl auch Abgeordnete der Paulskirche daran teilnehmen, bleibt der Mobilisierungserfolg außerhalb Preußens gering.

1858: Roland H. Macy eröffnet an der New Yorker 6th Avenue ein Galanteriewarengeschäft. Später wurde R.H. Macy und Co. Inc. das größte Kaufhaus der Welt.

1883: In Wien fährt die erste Dampftramway auf der Strecke Hietzing-Perchtoldsdorf.

1918: Heinrich Lammasch bildet die letzte kaiserliche Regierung in Österreich. Der Priester Ignaz Seipel wird Sozialminister.

1918: Einen Tag nach Aufkündigung des Bündnisses mit Deutschland bittet Österreich-Ungarn die Ententemächte um einen Sonderfrieden.

1948: Im Nürnberger Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht ergehen die Urteile.

1948: Erster Londoner Automobilsalon nach dem Krieg: Morris präsentiert drei neue Modelle, darunter den "Minor". Rover stellt den "Land Rover", einen robusten Geländewagen mit Allradantrieb, vor.

1958: Uraufführung des Balletts "Undine" von Hans Werner Henze, mit Margot Fonteyn, im Royal Opera House Covent Garden in London.

1968: In Cambridge stirbt die aus Österreich stammende Physikerin Lise Meitner. Sie leistete als Mitarbeiterin von Otto Hahn am Berliner Max-Planck-Institut wesentliche Vorarbeiten für die Berechnung der Atomspaltung.

1973: Als Folge des Erdöl-Lieferboykotts durch arabische Staaten erlässt die niederländische Regierung ein Sonntagsfahrverbot. Andere europäische Länder folgen dem Beispiel.

1978: Der ägyptische Präsident Sadat und der israelische Ministerpräsident Begin werden mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

1983: Beim SPÖ-Parteitag wird Bundeskanzler Sinowatz zum Parteivorsitzenden, sein Vorgänger Kreisky zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

1993: Erstmals seit der Kollektivierung der Landwirtschaft in den 1920er-Jahren wird in Russland wieder privater Landbesitz zulässig.

1998: Der Hurrikan "Mitch", einer der stärksten Wirbelstürme des Jahrhunderts, fordert in Mittelamerika 11.000 Menschenleben.

2003: Die Festnahme des russischen Erdöl-Oligarchen Michail Chodorkowski erschüttert die Finanzmärkte. Der Aktienkurs seines Yukos-Konzerns bricht um 20 Prozent ein.

2008: Ex-Bautenminister und ÖFB-Präsident Karl Sekanina stirbt nach längerem Spitalsaufenthalt 82-jährig.

2008: Josef Pröll übernimmt die Führung des ÖVP-Parlamentsklubs. Bei der SPÖ bleibt Josef Cap im Amt, bei den Freiheitlichen Heinz-Christian Strache.

2008: Die Südtiroler Volkspartei (SVP) verliert bei der Landtagswahl zwar ihre absolute Stimmenmehrheit und rutscht zum ersten Mal in ihrer Geschichte unter die 50 Prozent-Marke. Durch ein Reststimmenmandat hat sie aber 18 Sitze im 35-köpfigen Landtag und damit weiter die absolute Mehrheit bei den Abgeordneten.

2013: Der Deutsche Sebastian Vettel fixiert in Indien seinen vierten Formel-1-WM-Titel in Folge.



Geburtstage: James Cook, brit. Entdecker (1728-1779); Robert von Schlagintweit, dt. Geograf und Forschungsreisender (1833-1885); Theodore Roosevelt, US-Präsident (1858-1919); Otto Wichterle, tschech. Chemiker; Erfinder der weichen Kontaktlinsen (1913-1998); Roy Lichtenstein, US-Maler und Bildhauer (1923-1997); Farin Urlaub, dt. Sänger ("Die Ärzte") (1963); Vanessa Mae, brit. Violinistin chines.-thail. Herkunft (1978).



Todestage: Ida Laura Pfeiffer, öst. Weltumseglerin (1797-1858); Eva Tetrazzini, ital. Sopranistin (1862-1938); Lise Meitner, öst. Atomphysikerin (1878-1968); Walter von Molo, dt. Schriftsteller (1880-1958); Eduard Künneke, dt. Komponist (1885-1953); Curt Herzstark, öst. Erfinder und Büromaschinenmechaniker (1902-1988); Karl Sekanina, öst. Politiker (1926-2008).



Namenstage: Frumentius, Wolfhart, Sabine, Hernard, Christina, Kirsten, Kerstin, Tina, Vinzenz, Nestor, Hermelina.

