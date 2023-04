28. April 1923: In London wird das Wembley-Stadion eröffnet

Unter Freitag, 28. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1738: Papst Clemens XII. spricht in der päpstlichen Bulle "In eminenti apostolatus specula" ein Verbot für die Freimaurerei aus. "Die Entwicklung dieser vermeintlichen Geheimbünde müsse unterbunden werden, um die katholische Welt vor den damit verbundenen Risiken oder gar ihrer Zerstörung zu bewahren".

1788: Maryland wird der 7. Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

1838: Der Chemiker Carl Hornemann gründet in Hannover die Tinten- und Farbenfabrik "Carl Hornemann". 1863 tritt der Chemiker Günther Wagner als Produktionschef in das Unternehmen ein und erwirbt die Firma. Zur eindeutigen Kennzeichnung lässt Wagner den "Pelikan" aus seinem Familienwappen auf allen Produkten einsetzen und lässt ihn als eines der ersten Warenzeichen Deutschlands offiziell registrieren.

1908: Nach der Ermordung des Grafen Andreas Potocki ernennt Kaiser Franz Joseph den Krakauer Universitätsprofessor Michael Bobrzyński zum Statthalter in Galizien.

1918: Im Gefängniskrankenhaus von Theresienstadt stirbt 24-jährig an Tuberkulose der Serbe Gavrilo Princip, Mörder des österreichischen Thronfolgerpaares (Sarajevo 1914).

1923: In London wird das Wembley-Stadion eröffnet. 200.000 Menschen drängen in das Stadion, das 127.000 Plätze hat. Bei der aufkommenden Panik werden mehr als 900 Besucher verletzt.

1928: Der unter falschem Namen eingereiste ehemalige Führer der kommunistischen Räterepublik in Ungarn, Béla Kun, wird in Wien verhaftet (im Juli nach Sowjetrussland abgeschoben).

1943: Haushaltsgegenstände aus Metall sind in Deutschland nur noch gegen Sonderbezugsscheine zu erhalten.

1948: In einem Memorandum an die Londoner Konferenz erhebt Jugoslawien Gebietsansprüche auf Teile Kärntens und der Steiermark und Reparationsforderungen gegenüber Österreich.

1958: Die UdSSR und die BRD vereinbaren, dass alle Deutschen, die am 21. Juni 1941 die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen und sich auf sowjetischem Territorium befinden, nach Deutschland zurückkehren können.

1958: Der Friedensvertrag vom 8. September 1951 zwischen Japan und den USA sowie 47 weiteren Staaten tritt in Kraft.

1958: Die Weltbank gewährt Österreich eine Anleihe in Höhe von 10,7 Millionen US-Dollar.

1958: Im Arts Theatre in Cambridge wird Harold Pinters Schauspiel "Die Geburtstagsfeier" uraufgeführt.

1963: Der von der SPÖ unterstützte Bundespräsident Adolf Schärf wird mit 55,4 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Für den ÖVP-Kandidaten Altbundeskanzler Julius Raab stimmen 40,6 Prozent, für den von den Europäischen Föderalisten nominierten Ex-Gendarmeriegeneral Josef Kimmel vier Prozent der Wähler. Die FPÖ verzichtete auf eine Wahlempfehlung, die KPÖ rief ihre Anhänger zur Wiederwahl Schärfs auf.

1973: In der Bucht von San Francisco in Kalifornien explodiert ein mit 7.000 Sprengbomben für den Vietnamkrieg beladener Munitionszug, 59 Menschen werden zum Teil schwer verletzt.

1983: Die argentinische Militärjunta erklärt 30.000 "Verschwundene" (Opfer der Repression seit dem Putsch von 1976) offiziell für tot.

1988: Offizielle Eröffnung des neuen Gebäudes des Österreichischen Staatsarchivs in Wien-Erdberg. Heute beherbergt das Haus die Generaldirektion, die Restaurierwerkstätte, die Zentralbibliothek des Staatsarchivs, die Archivabteilungen des Allgemeinen Verwaltungsarchivs, das Archiv der Republik, das Kriegsarchiv und das Finanz- und Hofkammerarchiv.

1993: Bei einem Flugzeugabsturz kommt die gesamte Fußballnationalmannschaft des afrikanischen Staates Sambia ums Leben.



Geburtstage: James Monroe, US-Präsident (1758-1831); Franz Hinterstoisser, öst. Offizier, Militärschriftsteller, Pilot und Pionier der österreichischen Luftfahrt; 1901 Gründung des "Wiener Aero-Club" (heute: Österreichischer Aero-Club) gemeinsam mit Viktor Silberer und Camillo Castiglioni (1863-1933); Oskar Schindler, dt. Industrieller (1908-1974); Rudolf Fischer, öst. Politiker (1908-2001); Horst-Eberhard Richter, dt. Psychoanalytiker (1923-2011); Yves Klein, frz. Maler (1928-1962); Eugene Merle Shoemaker, US-Geologe (1928-1997); Walter Schmidinger, öst. Schauspieler, Regisseur (1933-2013); Gerlinde Locker, öst. Schauspielerin (1938); Terry Pratchett, brit. Fantasy-Autor (1948-2015); Markus Hengstschläger, öst. Mediziner; Genetiker (1968).

Todestage: Fürst Michael Kutusow, russ. Feldherr (1745-1813); Ludwig Tieck, dt. Dichter und Übersetzer (1772-1853); Clas Thunberg, finn. Eisschnellläufer (1893-1973); János Starker, US-ungarischer Cellist (1924-2013).

Namenstage: Ludwig, Pierre, Hugo, Peter, Vitalis, Theobald, Theodora, Valeria, Paulus, Jason, Gerfried.