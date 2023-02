28. Februar 2003: Der ehemalige Regierungschef Václav Klaus wird vom tschechischen Parlament mit kommunistischer Unterstützung zum Staatspräsidenten gewählt

Unter Dienstag, 28. Februar, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1813: Preußen und Russland gehen zu Kalisch ein Bündnis ein.

1828: Im Wiener Burgtheater wird das Trauerspiel "Ein treuer Diener seines Herrn" von Franz Grillparzer uraufgeführt.

1918: Gemäß dem Vertrag von Brest-Litowsk rücken k.u.k. Truppen in der Ukraine ein.

1933: Der deutsche Reichspräsident Paul v. Hindenburg unterzeichnet nach dem Reichstagsbrand die "Verordnung zum Schutz von Volk und Staat", mit der sämtliche Grundrechte außer Kraft gesetzt werden. Die Verordnung bleibt bis 1945 aufrecht und wird Grundlage des Terrors von SS und Geheimer Staatspolizei.

1933: Bertold Brecht flieht mit seiner Familie nach Prag.

1953: Jugoslawien, Griechenland und die Türkei schließen einen Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit (Balkanpakt).

1973: 200 Indianer besetzen aus Protest gegen ihre soziale Lage den Ort Wounded Knee in South Dakota, nehmen zehn Geiseln und ziehen erst 71 Tage später ab.

1993: Transportflugzeuge der US-Luftwaffe beginnen mit Hilfsgüterabwürfen für die eingekesselte und hungernde Bevölkerung in ostbosnischen Städten.

2003: Der konservative Politiker und ehemalige Regierungschef Václav Klaus wird vom tschechischen Parlament mit kommunistischer Unterstützung zum Staatspräsidenten gewählt.

2003: Drei Monate nach den vorgezogenen Nationalratswahlen wird die neue ÖVP-FPÖ-Regierung vereidigt. Die Freiheitlichen hatten nahezu zwei Drittel ihres Stimmenanteils von 1999 verloren und müssen sich mit drei Ministerien begnügen.

2013: Ex-BAWAG-Chef Helmut Elsner erfährt, dass er wohl nicht mehr in Haft muss. Die Justiz stuft den damals 77-Jährigen aus gesundheitlichen Gründen als nicht vollzugstauglich ein. Elsner war im ersten BAWAG-Prozess wegen Untreue zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, davon hat er viereinhalb Jahre abgesessen.

2013: Das Risiko, durch eine Bluttransfusion mit dem HI-Virus infiziert zu werden, ist mit 1 zu 2,5 Millionen extrem gering - und doch ist es geschehen: Eine Patientin mit Magenblutung hat in einem Spital eine solche Konserve des Roten Kreuzes verabreicht bekommen. Dass sie HI-Viren enthielt, war aufgrund des sogenannten diagnostischen Fensters bei den Routineuntersuchungen nicht feststellbar.

2018: Im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung kommt es zu einer umstrittenen Hausdurchsuchung, nachdem Vorwürfe bezüglich einer Nicht-Löschung von Daten sowie im Zusammenhang mit der Weitergabe nordkoreanischer Pass-Rohlinge an Südkorea erhoben worden waren. Später wird die Razzia, die ungewöhnlicherweise von der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität durchgeführt wurde, vom Oberlandesgericht Wien für großteils unzulässig erklärt.



Geburtstage: Michel Eyquem de Montaigne, frz. Philosoph (1533-1592); Elias Holl, dt. Baumeister (1573-1646); René-Antoine Reaumur, frz. Biologe (1683-1757); Alfred Graf von Schlieffen, dt. General (1833-1913); Vincente Minnelli, US-Filmregisseur (1903-1986); Klaus Staeck, dt. Graphiker (1938); Falko Daim, öst. Archäologe (1953); Franz Voves, öst. Politiker (1953); Benjamin Raich, ehem. öst. Skirennfahrer (1978).

Todestage: Ishirō Honda, japan. Filmregisseur (1911-1993); Donald A. Glaser, US-Physiker; Nobelpreis 1960 (1926-2013).

Namenstage: Oswald, Antonia, Romanus, Walfriede, Silvana, Hilarius, Sira, Elisabeth.