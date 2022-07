28. Juli 1917: Bombenangriff deutscher Flieger auf Paris.

Unter Donnerstag, 28. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1057: In Arezzo stirbt Papst Viktor II. Mit dem Tod des früheren Bischofs von Eichstätt, Graf Gebhard von Dollnstein-Hirschberg, des Ratgebers von Kaiser Heinrich III., endet bis zur Wahl von Benedikt XVI. (Joseph Ratzinger) im April 2005 die Ära der deutschen Päpste.

1637: Die letzten überlebenden Pequot-Indianer werden von englischen Kolonisten aus Massachusetts und Connecticut vernichtet.

1742: Mit dem Frieden von Berlin endet der erste Schlesische Krieg zwischen Österreich und Preußen. Österreich tritt Nieder- und Oberschlesien sowie die Grafschaft Glatz an Preußen ab.

1902: China muss sich in einem Handelsvertrag mit Großbritannien verpflichten, die Importzölle auf britische Waren aufzuheben.

1917: Bombenangriff deutscher Flieger auf Paris.

1937: Japanische Truppen marschieren in Peking ein. Bereits 1931 hatte Japan die Mandschurei überfallen, wo 1932 der Marionettenstaat "Mandschukuo" unter der nominellen Herrschaft des entthronten letzten Kaisers von China, Pu Yi, errichtet wurde.

1942: Der Außenminister der USA, Cordell Hull, gibt formell die Erklärung ab, dass die Vereinigten Staaten die Annexion Österreichs durch Deutschland nie anerkannt haben.

1972: Ludwig Polsterer verkauft die Wiener Tageszeitung "Kurier" und die Großdruckerei Waldheim und Eberle an eine Gesellschaft, die aus 200 Personen und Firmen besteht.

1977: Spanien beantragt die Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften.



Geburtstage: Marcel Duchamp, frz. Maler und Objektkünstler (1887-1968); Peter Paul Althaus, dt. Lyriker/Kabarettist (1892-1965); Sir Karl Popper, öst.-brit. Philosoph/Logiker (1902-1994); Dolf Sternberger, dt. Schriftsteller/Publizist (1907-1989); Jacques Piccard, schwz.-frz. Tiefseeforscher (1922-2008).

Todestage: Papst Viktor II. (Gebhard von Eichstätt) (um 1012-1057); Anna von Cleve, engl. Königin (1515-1557); Joseph Schreyvogel (Pseud. Thomas West, Karl August West), öst. Schriftsteller, Dramatiker und Kritiker; 1814-1832 Direktor des Wiener Burgtheaters (1768-1832); Clemens Brentano, dt. Dichter (1778-1842); Eduard Engerth, öst. Maler (1818-1897); Sir William Petrie, brit. Archäologe (1853-1942); James Burnham, US-Soziologe (1905-1987); Archer J.P. Martin, brit. Chemiker; Nobelpreis 1952 (1910-2002); John Morris, US-Fotojournalist (1916-2017); Leopold Maderthaner, öst. Politiker (ÖVP) (1935-2007).

Namenstage: Nazarius, Ada, Beatus, Bantus, Benno, Pantaleon, Celsus, Innozenz, Viktor, Bernhard, Adele.