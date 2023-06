28. Juni 1848: Gründung des "ersten allgemeinen Arbeitervereins" in Wien

Unter Mittwoch, 28. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1838: Die englische Königin Victoria, die 1837 nach dem Tod ihres Onkels Wilhelm IV. achtzehnjährig den Thron bestiegen hat, wird in der Londoner Westminsterabtei feierlich gekrönt.

1848: Gründung des "ersten allgemeinen Arbeitervereins" in Wien.

1918: In der Sowjetunion werden Großindustrie und Eisenbahnen verstaatlicht.

1928: Hermann Müller (SPD) stellt sein neues Kabinett vor, das als "Kabinett der Persönlichkeiten" oder "Ferienkabinett" in die Geschichte der Weimarer Republik eingeht.

1928: Gründung des Museums für Völkerkunde in Wien; damit wird die seit 1876 bestehende Ethnographische Abteilung am Nationalen Historischen Museum ein selbstständiges Haus.

1948: Der Münchner Desch-Verlag liefert den Roman "Die Geschlagenen" von Hans Werner Richter aus.

1958: Die AUA eröffnet die Fluglinie Wien - Rom.

1963: Drei DDR-Gefreite durchbrechen bei Bad Hersfeld mit einem Panzerspähwagen die Zonengrenze und stellen sich den westdeutschen Behörden.

1963: In Hamburg wird Giselher Klebes Oper "Figaro läßt sich scheiden" uraufgeführt.

1978: Prinzessin Caroline von Monaco (21) heiratet den Pariser Playboy und Geschäftsmann Philippe Junot (38). Die Ehe wird 1980 wegen Untreue Junots geschieden.

1978: Der Nationalrat beschließt die Durchführung einer Volksabstimmung über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf in Niederösterreich. Diese findet am 5. November statt und ergibt 50,47 Prozent Nein-Stimmen.

1988: Hans Hermann Groër wird zum Kardinal ernannt.

1988: Der Kärntner Landeshauptmann Leopold Wagner eröffnet die Nordumfahrung Villach, womit die letzte Lücke der Tauernautobahn geschlossen wird. Mit der Verkehrsfreigabe der Umfahrung Villach gibt es somit eine durchgehende Autobahnverbindung von Norddeutschland bis Süditalien.

1993: Der britische Mathematiker Andrew Wiles legt in Cambridge die Verifizierung des 350 Jahre alten "Fermat's theorem" vor. Laut dem französischen Gelehrten Pierre de Fermat ist der Lehrsatz von Pythagoras zumindest für ganze Zahlen im Dreidimensionalen nicht gültig.

1993: Das britische Königshaus gibt die Trennung des Herzogs von York, Prinz Andrew, des zweiten Sohnes der Königin, von seiner Frau Sarah Ferguson bekannt. Das Paar hat zwei Töchter.

2018: Christine Nöstlinger, die mit Abstand bedeutendste Kinderbuchautorin Österreichs, ist tot. Sie veröffentlichte mehr als 100 Bücher und wurde unter anderem mit dem ersten Astrid-Lindgren-Preis, dem "Nobelpreis für Kinderliteratur" ausgezeichnet.



Geburtstage: Pierre Laval, frz. Politiker (1883-1945); Weiß Ferdl, bayr. Volksschauspieler (1883-1949); Alfons Freiherr von Czibulka, Schriftsteller (1888-1969); Heinz Moog, öst. Schauspieler (1908-1989); George Walter Selwyn Lloyd, brit. Komponist (1913-1998); Franz Antel, öst. Filmregisseur (1913-2007); William Whitelaw, brit. Politiker (1918-1999); Harold Evans, brit. Journalist (1928-2020); Hans Blix, schwed. Völkerrechtler, Politiker und Diplomat; 1981-1997 IAEO-Generaldirektor (1928); Claus Biederstaedt, dt. Schauspieler und Regisseur (1928-2020); Klaus von Klitzing, dt. Physiker; Nobelpreis 1985 (1943); Margit Fischer, ehem. First Lady Österreichs (1943); Kathleen Doyle "Kathy" Bates, US-Schauspielerin und Regisseurin (1948); Elisabeth Kulman, öst. Mezzosopranistin (1973).

Todestage: Theodora, byzantinische Kaiserin (um 500-548); Gerhard von Scharnhorst, preuß. General (1755-1813); Karl Kahane, öst. Industrieller (1920-1993); Christine Nöstlinger, öst. Schriftstellerin (1936-2018).

Namenstage: Irenäus, Diethilde, Josua, Ekkehard, Leo, Josef, Dietlinde, Heimo, Senta, Serenus.