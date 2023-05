28. Mai 1978: Die Schweizer lehnen in einer Volksabstimmung einen autofreien Sonntag ab

Unter Sonntag, 28. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1358: In Frankreich bricht eine Bauernrevolte ("Jacquerie") gegen die erhöhten Abgaben für den Bau von Befestigungsanlagen aus und wird vom Adel blutig niedergeschlagen.

1858: Im Vertrag von Aigun regeln Russland und China die Grenzziehung am Amur: China muss große Gebiete abtreten.

1918: Im Tonale-Abschnitt bringen die österreichischen Einheiten italienische Angriffe zum Scheitern.

1933: Der Großsender der RAVAG auf dem Bisamberg wird in Betrieb genommen.

1938: In Zürich wird die Oper "Mathis der Maler" von Paul Hindemith uraufgeführt.

1948: Innenminister Oskar Helmer wechselt die Leitung der Wirtschaftspolizei aus und lässt deren Zentrale aus der sowjetischen Zone verlegen. Die KPÖ verliert damit ihre letzte Spitzenposition in der Polizei.

1953: Die DDR-Regierung ordnet die Erhöhung der Arbeitsnormen für Industriearbeiter um generell zehn Prozent an.

1958: In einer Botschaft an das Parlament gibt der französische Staatspräsident René Coty seine Absicht bekannt, General Charles de Gaulle an die Spitze der Regierung zu berufen. Gleichzeitig kündigt Coty seinen Rücktritt für den Fall an, dass die Abgeordneten dem General das Vertrauen verweigern.

1978: Die Schweizer lehnen in einer Volksabstimmung einen autofreien Sonntag ab.

1993: Das deutsche Verfassungsgericht erklärt die Neuregelung des Abtreibungsrechts für verfassungswidrig. Nach dem Urteil ist der Abbruch der Schwangerschaft in den ersten drei Monaten rechtswidrig, aber nicht strafbar.

1993: Der bayerische Landtag wählt den bisherigen Innenminister Edmund Stoiber (CSU) als Nachfolger von Max Streibl zum Ministerpräsidenten.

1998: In einem Referendum billigen die Dänen mit knapper Mehrheit den EU-Vertrag von Amsterdam.

1998: Pakistan zündet bei Chagai Atomsprengköpfe und reagiert damit auf die indischen Versuche vom 11. Mai.

2008: Die Monarchie wird in Nepal nach 240 Jahren abgeschafft. Die verfassunggebende Versammlung in Kathmandu proklamiert mit überwältigender Mehrheit den Himalaya-Staat zur Republik. König Gyanendra wird abgesetzt.

2008: Das Oberste Bundesgericht in Äthiopien verurteilt den früheren Staatspräsidenten Mengistu Haile Mariam in Abwesenheit wegen Völkermordes zum Tode.



Geburtstage: Joseph-Ignace Guillotin, frz. Arzt und Erfinder (1738-1814); Ian Fleming, brit. Schriftsteller (1908-1964); Marko M. Feingold, öst. Unternehmer; 1979-2019 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg (1913-2019); Wolfgang Schmitz, öst. Finanzpolitiker (1923-2008); György Ligeti, ung. Komponist (1923-2006); Kylie Minogue, austral. Sängerin (1968).

Todestage: Kees van Dongen, frz.-niederl. Maler (1877-1968); Jens Skou, dän. Biophysiker; Nobelpreis 1997 (1918-2018); Eddi Arent, dt. Schauspieler und Komiker (1925-2013); Hanns-Martin Schneidt, dt. Dirigent (1930-2018).

Namenstage: Wilhelm, Rudhard, Germanus, Liane, Lya, Lia, Wilhelmine, Viktor, Augustinus.