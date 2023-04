29. April 1938: Die absolute Neutralität der Schweiz wird vom Völkerbundrat anerkannt

Unter Samstag, 29. April, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

998: Johannes Crescentius Nomentanus, der nach dem Tod von Otto II. in Rom unumschränkt geherrscht hatte, wird auf Befehl von Kaiser Otto III. hingerichtet.

1738: Papst Clemens XII. verbietet die Mitgliedschaft bei den Freimaurern. In seiner Bulle "In eminenti" nennt er vier "Sünden" der Freimaurer: Religiöse Toleranz, unverbrüchliches Stillschweigen, Staatsgefährdung und Ketzerei.

1798: Im Palais Schwarzenberg in Wien wird Joseph Haydns Oratorium "Die Schöpfung" uraufgeführt.

1848: Papst Pius IX. sagt sich von der nationalen Bewegung Italiens los.

1903: Bulgarische Unabhängigkeitskämpfer in Mazedonien verüben einen Sprengstoffanschlag auf die Filiale der Ottomanbank in Saloniki.

1913: Die österreichisch-ungarische Armee zieht 80.000 Mann an der Grenze zu Montenegro zusammen, um das Ende der montenegrinischen Besetzung der nordalbanischen Stadt Skutari (Shkoder) zu erzwingen.

1913: Der Nummernschalter, auch Wählscheibe genannt, wird von Siemens & Halske entwickelt und als Patent angemeldet.

1918: Finnische Weißgardisten erobern mithilfe eines deutschen Expeditionskorps Wiborg (Viipuri) von den Roten Garden zurück.

1923: In Polen wird der Grundstein für den Hafen von Gdynia (Gdingen) als Konkurrenz zu Danzig (Gdańsk) gelegt.

1938: Die absolute Neutralität der Schweiz wird vom Völkerbundrat anerkannt.

1943: In München wird der Film "Die Wirtin zum weißen Rössl" mit Leny Marenbach und Karl Schönböck uraufgeführt.

1948: Die Fiat-Werke in Turin präsentieren den "Fiat 500 B". Der "Topolino" erreicht die Spitzengeschwindigkeit von 95 Stundenkilometern.

1968: In der südchinesischen Millionenmetropole Kanton (Guangzhou) kommt es im Verlauf der vom KP-Vorsitzenden Mao Zedong entfesselten "Großen Proletarischen Kulturrevolution" zu schweren bewaffneten Zusammenstößen zwischen Rotgardisten und der regulären Armee.

1978: Das erste Wiener Stadtfest, von der Wiener ÖVP initiiert, findet statt. Gründer und Organisator (bis 2000) ist Alf Krauliz.

1988: Eine Explosion in einer Verkehrsmaschine der Aloha-Airways reißt während eines Fluges nach Honolulu ein sieben Meter großes Loch in das Dach der Maschine. Grund: Materialermüdung. Dem Piloten gelingt eine Notlandung auf einer 40 Kilometer entfernten Insel. Eine Stewardess wird aus Maschine geschleudert, 59 der 95 Insassen werden verletzt.

1993: Nach dem Rücktritt des Sozialisten Giuliano Amato wird der parteilose Notenbankgouverneur Carlo Azeglio Ciampi italienischer Ministerpräsident.

2003: Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg verständigen sich darauf, ihre Verteidigungspolitik enger abzustimmen und einen gemeinsamen Planungs- und Führungsstab aufzubauen.

2003: In der irakischen Sunniten-Stadt Falluja eröffnen US-Besatzungssoldaten das Feuer auf eine demonstrierende Menschenmenge - 13 Tote.



Geburtstage: Johann Heinrich Lips, schweiz. Maler, Kupferstecher (1758-1817); Alexander II., Zar von Rußland (1818-1881); William Randolph Hearst, US-Journalist/Verleger (1863-1951); Walter Deutsch, öst. Komponist und Volksmusikforscher (1923); Irvin Kershner, US-Regisseur/Schauspieler (1923-2010); Mark Eyskens, belg. Politiker (1933); Willie Nelson, US-Sänger (1933); Otto Matthäus Zykan, öst.Dirigent (1935-2006); Ian Kershaw, brit. Historiker (1943); Michelle Pfeiffer, US-Filmschauspielerin (1958); Michael Niavarani, öst. Autor, Schauspieler und Kabarettist (1968); Michael "Bully" Herbig, dt. Schauspieler, Regisseur, Produzent und Autor (1968); Jürgen Vogel, dt. Schauspieler (1968); David Belle, frz. Parkour-Läufer (1973).

Todestage: Hans von Haberer, öst. Mediziner (1875-1958); Albert Hofmann, schweiz. Chemiker (Entdecker der Wirkung von LSD) (1906-2008); Gerhard Heufler, öst. Industriedesigner (1944-2013).

Namenstage: Katharina, Roswitha, Petrus, Sibylla, Wilfried, Hugo, Bona, Karin, Katja, Robert, Dieter, Irmtraud.