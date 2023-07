29. Juli 1963: Eröffnung des umgebauten Kleinen Festspielhauses der Salzburger Festspiele mit Mozarts "Die Hochzeit des Figaro"

Unter Samstag, 29. Juli, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1588: Niederlage der spanischen Flotte (Armada) bei Gravelines.

1693: Die Franzosen unter dem Marschall von Luxemburg schlagen bei Neerwinden in der Provinz Lüttich das Heer Wilhelms III. von Oranien, König von England.

1803: In England erhält die erste öffentliche Eisenbahnanlage für Fahrzeuge auf Schienen die Betriebsgenehmigung. Die Benützer der Anlage zwischen Wandsworth und Croydon müssen Pferde und Wagen selbst stellen.

1833: Das Unterhaus schafft die Leibeigenschaft in England ab.

1878: Österreichisch-ungarische Truppen beginnen mit der Besetzung Bosniens und der Herzegowina, die staatsrechtlich weiter zum Osmanischen Reich gehören. Zahlreiche Gefechte verzögern den Vormarsch (Sarajevo wird erst am 19.8., Mostar am 16.9. eingenommen).

1948: Im Braunschweiger Westermann-Verlag kommt das erste Schulgeschichtsbuch nach dem Krieg heraus.

1948: In London werden die XIV. Olympischen Sommerspiele (ohne Deutsche und Japaner) eröffnet.

1958: Die zivile Luft- und Raumfahrtbehörde der USA, NASA, wird mit Sitz in Washington gegründet.

1963: Eröffnung des umgebauten Kleinen Festspielhauses der Salzburger Festspiele mit Mozarts "Die Hochzeit des Figaro".

1968: In Čierna (Slowakei) beginnt eine viertägige sowjetisch-tschechoslowakische Konferenz über das Prager Reformprogramm.

1973: Die griechische Bevölkerung billigt in einem Referendum die Abschaffung der Monarchie. Erster Präsident der Republik wird der Putschobrist Georgios Papadopoulos.

1983: Riesige Waldbrände in der BRD, der Schweiz, in Spanien sowie auf Korsika und Sardinien.

1983: Die USA und die UdSSR schließen ein neues Getreideabkommen ab.

1993: Das Oberste Gericht in Washington spricht den in Jerusalem zum Tode verurteilten Aufseher des Konzentrationslagers Treblinka John Demjanjuk vom Vorwurf des Massenmordes frei.

2008: BZÖ-Obmann Peter Westenthaler wird wegen falscher Zeugenaussage zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Die Verurteilung ist nicht rechtskräftig. Hintergrund ist die sogenannte "orange Prügelaffäre".



Geburtstage: Benito Mussolini, ital. Diktator (1883-1945); Isidor Isaac Rabi, US-Kernphysiker; Nobelpreis 1944 (1898-1988); Baron Joseph Grimond, brit. Politiker (1913-1993); Wladimir Dudinzew, sowj. Schriftsteller (1918-1998); Meir Shalev, israel. Schriftsteller (1948-2023); Alexandra Paul, US-Schauspielerin (1963); Stephen Dorff, US-Schauspieler (1973).

Todestage: Paul Grohmann, öst. Alpinist und Mitbegründer des ÖAV (1838-1908); Luis Buñuel, span. Filmregisseur (1900-1983); David Niven, brit. Filmschauspieler (1910-1983); Jerome Robbins, US-Choreograph (1918-1998); Peter Minich, öst. Opern- und Operettensänger (1927-2013); Michael Graff, öst. Jurist und Politiker (ÖVP) (1937-2008); Tomasz Stańko, poln, Jazztrompeter (1942-2018); Vibeke Skofterud, norweg. Langlauf-Olympiasiegerin (1980-2018).

Namenstage: Martha, Beatrix, Olaf, Ladislaus, Felix, Faustinus, Lucilla, Ingunde, Flora, Wilhelm, Urban, Lupus.