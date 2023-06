29. Juni 1958: Brasilien wird in Stockholm mit einem 5:2-Erfolg gegen Schweden zum ersten Mal Fußball-Weltmeister

Unter Donnerstag, 29. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1848: Erzherzog Johann, der Onkel des österreichischen Kaisers Ferdinand I., wird von der deutschen Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche mit großer Mehrheit zum Reichsverweser gewählt. Das Parlament legt gleichzeitig die Stellung der provisorischen Zentralgewalt gegenüber den Einzelstaaten fest.

1888: Richard Wagners romantische Oper "Die Feen" wird posthum am königlichen Hof- und Nationaltheater München uraufgeführt.

1913: Mit Angriffen Bulgariens auf Serbien und Griechenland beginnt der Zweite Balkankrieg. Er endet mit dem Frieden von Bukarest.

1958: Brasilien wird in Stockholm mit einem 5:2-Erfolg gegen Schweden zum ersten Mal Fußball-Weltmeister.

2003: Die radikalen Palästinenserorganisationen Hamas und "Islamischer Heiliger Krieg" rufen in Gaza eine einseitige Waffenruhe in ihrem Kampf gegen Israel aus.

2018: Menschen, deren Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich ist, haben ein Recht auf eine entsprechende Eintragung im Personenstandsregister und in Urkunden. Das stellt der Verfassungsgerichtshof in Prüfung des Personenstandsgesetzes fest.



Geburtstage: Josef Ressel, öst. Erfinder der Schiffsschraube (1793-1857); Giacomo Graf Leopardi, ital. Dichter (1798-1837); Pietro Angelo Secchi, ital. Astronom und Physiker (1818-1878); George Ellery Hale, US-Astronom (1868-1938); Anne-Sophie Mutter, dt. Violinvirtuosin (1963); Nicole Scherzinger, US-Sängerin und Tänzerin (1978).

Todestage: Carl Philipp Fohr, dt. Maler und Zeichner (1795-1818); Fritz Mauthner, öst.-dt. Schriftsteller, Sprachphilosoph (1849-1923); Katharine Hepburn, US-Filmschauspielerin (1907-2003); Arvid Carlsson, schwed. Pharmakologe; Nobelpreis 2000 (1923-2018).

Namenstage: Peter, Paul, Judith, Salome, Hemma, Gero, Alfred, Anastasius, Marcellus.