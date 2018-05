29. Mai 1993: Erstmals findet der Wiener "Life Ball", organisiert von Gery Keszler, im Rathaus statt.

Unter Dienstag, 29. Mai, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1453: Unter Sultan Mehmed II. "Fatih" (dem Eroberer) nehmen die Türken Konstantinopel ein. Der letzte byzantinische Kaiser, Konstantin XI. Dragases aus der Paläologen-Dynastie, verschwindet während der Kämpfe spurlos.

1848: In Prag wird eine provisorische böhmische Regierung unter Graf Thun-Hohenstein gebildet.

1913: In Paris wird Igor Strawinskys Ballett "Le Sacre du Printemps" uraufgeführt.

1913: Mit der Strecke Garmisch - Reutte wird die "Außerfernbahn", eine grenzüberschreitende Eisenbahnstrecke zwischen Bayern und Tirol, vollendet.

1918: Deutsche Truppen erobern die französische Stadt Soissons.

1918: In Madrid bricht eine zunächst unbekannte Epidemie aus; mehr als 100.000 Spanier erkranken am "Malta-Fieber".

1933: In Innsbruck kommt es zu schweren Straßenschlachten zwischen Heimwehrangehörigen und nationalsozialistischen Studenten. Die Regierung verfügt daraufhin den Einsatz des Bundesheeres.

1933: In Berlin hat Fritz Langs Film "Siegfrieds Tod" mit Paul Richter in der Titelrolle Premiere.

1948: Der Alliierte Rat genehmigt das vom Nationalrat beschlossene Gesetz über die vorzeitige Beendigung der Sühnefolgen für minder belastete ehemalige Nationalsozialisten. Für die etwa 500.000 Amnestierten bleibt die Registrierungspflicht aufrecht.

1953: Der Neuseeländer Edmund P. Hillary und der Sherpa Tensing Norgay erreichen als erste Menschen den Gipfel des Mount Everest (8.848 Meter).

1958: Frankreichs Staatspräsident René Coty ernennt General Charles de Gaulle nach dem Rücktritt des Christdemokraten Pierre Pflimlin zum Ministerpräsidenten.

1968: Beginn des Newag-Prozesses gegen den niederösterreichischen ÖVP-Politiker Viktor Müllner wegen Missbrauchs der Amtsgewalt und Veruntreuung. (Am 12. Juli zu vier Jahren Haft verurteilt).

1973: Prinzessin Anne, Tochter der britischen Königin Elizabeth II., verlobt sich mit dem Offizier Mark Phillips.

1973: Als Nachfolger von Eamon de Valera wird Erskine Childers zum Staatspräsidenten Irlands gewählt.

1988: In Moskau beginnt das vierte Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow. Nach den Worten Gorbatschows leitet dieser Gipfel die "Epoche der atomaren Abrüstung" ein.

1988: Der Benediktinermönch Hans Hermann Groër wird als Nachfolger von Kardinal Franz König zum Erzbischof von Wien ernannt.

1993: Beim Brandanschlag auf ein von Türken bewohntes Haus im deutschen Solingen kommen zwei Frauen und drei Mädchen ums Leben. Die Stadt ist in den folgenden Tagen Schauplatz schwerer Unruhen.

1993: Erstmals findet der Wiener "Life Ball", organisiert von Gery Keszler, im Rathaus statt. Der Ball dient der finanziellen Unterstützung österreichischer AIDS-Hilfe-Organisationen.

2003: Der britische Premierminister Tony Blair reist in den Irak. Gleichzeitig sieht er sich mit ersten Vorwürfen konfrontiert, er habe vor Kriegsbeginn Geheimdienstberichte absichtlich dramatisiert.



Geburtstage: Bob Hope, US-Komiker (1903-2003); Hans Weigel, öst. Literat/Kritiker (1908-1991); Helmuth Rilling, dt. Dirigent/Musiker (1933); Annette Bening, US-Schauspielerin (1958); Sebastien Grosjean, frz. Tennisspieler (1978).

Todestage: Franz Pfeiffer, schweiz. Germanist (1815-1868); Adolf Oberländer, dt. Zeichner (1845-1923); Juan Ramón Jiménez, span. Dichter (1881-1958); Barry Goldwater, US-Politiker (1909-1998); Max Schmid, schwz. Schriftsteller (1926-1993); Franca Rame, ital. Schauspiel. u. Polit. (1929-2013).

Namenstage: Irmentraut, Maximin, Bona, Gerold, Walram, Irmtrud, Erwin, Alexander, Joachim.

