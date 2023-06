30. Juni 1908: Ein über Sibirien niedergehender Himmelskörper verwüstet ein Gebiet von 3.882 Quadratkilometern

Unter Freitag, 30. Juni, ist im Buch der Geschichte unter anderem verzeichnet:

1498: Maximilian I. unterzeichnet den Stiftungsbrief über die Gründung der Wiener Sängerknaben als Teil der Hofmusikkapelle.

1688: Die englische parlamentarische Opposition ruft den Protestanten Wilhelm III. von Oranien zur Regierungsübernahme nach London. Beginn der sogenannten "Glorious Revolution".

1908: Ein über Sibirien niedergehender Himmelskörper verwüstet ein Gebiet von 3.882 Quadratkilometern.

1913: Der dänische Physiker Niels Bohr stellt das erste mathematisch fundierte Atommodell vor, wonach Atome aus einem Kern und einer Hülle bestehen.

1963: Papst Paul VI. wird auf dem Petersplatz in Rom mit der dreifachen Papstkrone, der "Tiara", gekrönt. Es ist dies die bis heute letzte Krönung eines Papstes, da seine Nachfolger die Krönung ablehnten.

1968: Bei den französischen Parlamentswahlen erringen Gaullisten und Unabhängige Republikaner die absolute Mehrheit.

1973: Die seit 1940 bestehende Wehrpflicht in Österreich wird aufgehoben. Eine Berufsarmee wird gegründet.

1988: Allen päpstlichen Warnungen zum Trotz weiht der traditionalistische französische Alterzbischof Marcel Lefebvre, ein scharfer Kritiker von Beschlüssen des Zweiten Vatikanischen Konzils, in Écône in der Schweiz vier Mitglieder seiner Priesterbruderschaft "St. Pius X." zu Bischöfen. Das erste Schisma seit 1870 (Altkatholiken) hat die Exkommunikation Lefebvres und der von ihm Geweihten zur Folge.

1993: Die Slowakei und die Tschechische Republik treten dem Europarat bei.

2003: Der Österreich-Konvent zur Reform der Bundesverfassung wird unter Vorsitz von Rechnungshof-Präsident Franz Fiedler eröffnet.

2003: Nach mehr als zwanzigjähriger Entwicklungszeit wird der umstrittene "Eurofighter" offiziell zugelassen. Der Stückpreis beläuft sich auf 80 Millionen Euro.

2003: In Algerien stürzt ein Militärflugzeug in ein Wohngebiet. 17 Menschen kommen ums Leben.

2008: Im Osten der Volksrepublik wird eine Schrägseilbrücke mit der weltweit größten Stützweite eröffnet. Die 1.088 m lange Sutong-Brücke überquert den Jangtse-Fluss und verbindet die Städte Suzhou und Nantong miteinander.



Geburtstage: Alois Musil, öst.-tschech. Orientalist (1868-1944); Karl H. Ullstein, dt. Verleger (1893-1964); Walter Ulbricht, DDR-Politiker (1893-1973); Heinz Pototschnig, öst. Arzt und Schriftsteller (1923-1995); Yngwie Malmsteen, schwedischer Heavy Metal-Gitarrist (1963).

Todestage: Erna Jonas-Knecht, öst./US-Pianistin (1906-1998); Buddy Hackett (eigtl. Leonard Hacker), US-Komödiant (1924-2003).

Namenstage: Otto, Bertram, Erentrudis, Ernst, Arnulf, Ehrentraud, Paul, Maria, Theobald, Leo, Vinzenz, Immanuel.